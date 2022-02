Este miércoles, ‘La Resistencia’ recibió a Manuel Carrasco. El artista onubense acudió por primera vez al programa de Movistar+ presentado por David Broncano. No obstante, desde el primer momento se sintió como en casa.

El artista demostró su gran sentido del humor durante toda la entrevista, protagonizando incluso varios dardos envenenados dedicados al presentador del programa. Unos «zascas» que comenzaron después de que Broncano le preguntase por sus “canciones románticas”.

«¿Has hecho alguna canción que la terminases y pensases que te había quedado menos romántica?», le preguntó David Broncano al artista. Tras esta pregunta, Manuel Carrasco le miró y afirmó que en sus canciones «no todo es romántico».

«La gente que conoce mi música… Tú no, evidentemente, sabe que hay miga ahí», le dijo el artista al presentador. «Hay más rock & roll que romanticismo, que también lo hay. Miro a la vida de una forma romántica. Pero mis maneras no son especialmente románticas, es curioso. No soy seco, soy pasional», añadió.

Por otro lado, Manuel Carrasco acudió al programa con un regalo para el presentador. Se trataba del vinilo del concierto realizado en el Wanda Metropolitano en el año 2019. “Hace tiempo dijiste en la radio que iba a realizar un concierto en los vestuarios del Wanda, pues te traigo esto para que veas lo bonito que fue el concierto en el vestuario”, le dijo el artista con mucho humor.

Entre risas, Broncano explicó que: “No sabía que te ibas a enterar de eso y ahora me siento mal”. Y añadió: “Yo subía a la radio en bici o en patinete, y vi un anuncio en un autobús de que ibas a tocar en el Wanda. Llegué a la radio y dije “mira el flipado este, que va a tocar en los baños”. Y al día siguiente vi en todos los medios “Manuel Carrasco llena el Wanda Metropolitano”, soy un pringado”, dijo el presentador de ‘La Resistencia’ antes de darse la mano con el artista.