Pablo Alborán está de vuelta con nueva música y en su paso por El Hormiguero ha querido estrenar Clickbait, su nueva canción después de un año de silencio. En el mismo plató de Pablo Motos fue donde anunció que se iba a tomar un año sabático para poder descansar y vivir nuevas experiencias para poder plasmarlas en sus canciones, pero la realidad ha sido bien distinta. Hasta este miércoles, el cantante malagueño había decidido mantener esa versión sobre su retirada (aunque en realidad ha sido apenas un año), algo a lo que ha ayudado que haya comenzado a trabajar como actor, un estreno que se podrá ver en la segunda temporada de la serie Respira, en la que trabaja con Blanca Suárez, que estará disponible próximamente en Netflix.

Aunque la visita al show de Antena 3 era para hablar de su nueva música, Pablo se siente como es casa allí, por lo que ha decidido abrirse con los espectadores. «Me he pensado mucho como contar esto, pero las noticias buenas tienen que empezar a hacer más ruido que las malas y hemos vivido un milagro en mi casa», de esta manera ha querido explicar que en realidad su parón ha sido para poder cuidar de un familiar, aunque no ha desvelado de quién se trata, que ha estado muy enfermo en los últimos meses. Por suerte, este proceso ha ido bien y los médicos han conseguido el milagro con el cáncer que sufría.

«Hemos pasado por un proceso de quimioterapia, trasplante de médula, un camino muy largo, un infierno. Pero, también hemos vivido la sanación, la curación y el milagro de la ciencia», ha celebrado. «Donad médula que salva vidas. Tengo la obligación moral de decirlo, gracias», ha pedido a los espectadores.

Pablo ha celebrado esta «segunda oportunidad» que toda su familia está disfrutando en estos momentos. También ha dado las gracias a sus fans, que aunque sin saber lo que estaba pasando, no le han dejado de apoyar, algo que ha dicho que le ha «sanado».

Pablo Motos, que sí sabía de esta historia, ha desvelado que el cantante decidió abandonarlo todo para centrarse en los cuidados: «Tú te encerraste un mes con esa persona y el pronóstico era malo, ¿cómo se vive?». Su invitado ha dejado claro que no pensaba en nada más en esos momentos: «Uno pone el automático, las ganas de superar el proceso son importantísimas. Doy gracias al hospital por estar al pie del cañón, devolvernos la esperanza y dejarnos creer que las cosas buenas también suceden».

Alborán ha querido destacar que pese a que «ha sido un infierno para esta persona», ha servido como «una lección para toda la vida». Desde ahora tiene nuevos recuerdos que siempre le acompañarán: «Nunca olvidaré la cara de la médico que vino y la sensación, era mágico que te dijera que se iba a ir a casa».

Aunque no quería contarlo, el invitado de El Hormiguero ha tomado la decisión de hablar de este tema tras pensar en las miles de personas que están en esta situación y no tienen su altavoz mediático. También lo hace por los médicos, a los que ha querido reconocer su labor: «Están pendientes de ti en unas condiciones que no están reguladas. Están trabajando 24 horas y te están sonriendo. Tengo la obligación de decirlo por todas las personas que hacen posible que estés bien».

Para terminar este relato, Pablo Alborán ha querido animar a todos los espectadores a que donen médula, destacando que es un proceso muy sencillo y que puede salvar muchas vidas.