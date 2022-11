Más allá de Belén Esteban: los ‘momentos fan’ más divertidos de los famosos

Todos tenemos una amiga que pierde la cabeza cada vez que se encuentra a un famoso, y si no la tienes, es que eres tú. Muchas veces, no hace falta ser una persona anónima para que toparte con un rostro conocido sea una anécdota para contar y para guardar en el recuerdo, y si no, que se lo digan a Belén Esteban. Y es que, la también conocida como ‘princesa del pueblo’ dejó constancia de su presencia a Los 40 Music Awards al tomar, con su teléfono móvil, una serie de imágenes con todos los artistas que habían sido invitados a la gala. Una actitud un tanto fanática que ha sido tanto criticada como alabada por sus seguidores.

Muchas han sido las personas que han considerado esta manera de ser de la colaboradora de Sálvame un tanto infantil, como por ejemplo, Kiko Matamoros. Pero pese a estos comentarios negativos, la ex de Jesulín de Ubrique se ha mostrado muy orgullosa por tener una galería repleta de cantantes y actores famosos en todos los rincones del planeta, haciendo así caso omiso a todo lo que puedan decir sobre ella.

Lo cierto es que, pese a que haya habido muchas personas que no hayan considerado del todo correctos los movimientos de Belén, muchos son los artistas de diferentes ámbitos que en algún momento de su carrera han actuado de igual manera que la ex concursante de Gran Hermano VIP, y es por ello que en este post hemos querido recopilar algunas situaciones un tanto fanáticas por parte de las celebrities internacionales.

Este es el caso de Millie Bobby Brown. Dado su éxito al dar vida a Once en la serie Stranger Things, la intérprete se ha convertido en una de las jóvenes con más valía frente a las cámaras a lo largo y ancho del globo. Pero eso no implica que no tenga ídolos, razón por la que en la gala de los premios MTV Movie Awards, la actriz no dudó en acercarse a algunas compañeras de profesión como Emma Watson, Sophie Turnier o Priyanka Chopra y así sacar una serie de instantáneas que ya han pasado a formar parte de su recuerdo.

Por otro lado, cabe destacar que no hace falta viajar hasta el otro lado del charco para encontrar situaciones similares. Recientemente, la cantante Aitana no podía evitar mostrar su admiración hacia Katy Perry al considerarse que “no era tan guay para hacer un tema con ella”. No obstante, la California Girl quiso aprovechar el tirón de la joven para sacar Resilient, una canción que probablemente haya marcado un antes y un después en la carrera de la catalana, la cual está yendo viento en popa. De la misma manera, Carlos Marco también se declaró en su día fan absoluto de la intérprete de Dark Horse, haciendo uso de sus redes sociales para confesar a sus seguidores que había conseguido nada más y nada menos que un meet & greet con la artista.

Sin duda alguna, queda demostrado que la fama no hace que los artistas dejen de tener ídolos desde que son pequeños y a los cuales se van acercando a medida que adquieren popularidad, cumpliendo así sus sueños.