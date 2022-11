Isabel Pantoja ve la luz: retoma su gira por Estados Unidos

Parece ser que Isabel Pantoja ve la luz al final del túnel. Después de varios inconvenientes y días de incertidumbre podrá llevarse a cabo la esperada gira por Estados Unidos. Los problemas que la obligaron a aplazarla han sido resueltos, ya que la visa para realizar el viaje está aprobada. De esta manera, solo queda que reciba el documento que le permitirá seguir cumpliendo otro de sus sueños.

Ha sido este inconveniente burocrático por el que ha tenido que aplazar los conciertos. El pasado 13 de noviembre era cuando tenía previsto dar el primer show musical en Nueva York, pero no ha podido ser. Será en febrero y no en marzo cuando Isabel Pantoja cuando finalmente arranque la gira.

“Me han dicho que sí, que estaba la visa, pero todavía no está el papel, no lo hemos recibido. Pasa a febrero porque no hay más tiempo, pero no había fechas todavía. Ahora hay que rearmar las fechas. Ella está encantada con que tenga su visa y la gira se va a hacer”, ha declarado en El programa de Ana Rosa Eduardo Güervos, promotor de la gira de Isabel Pantoja en Estados Unidos.

Después de que la gira por Latinoamérica fuese todo un éxito. Isabel Pantoja había depositado en este nuevo reto profesional todas sus ilusiones. Pese a los días de incertidumbre que ha tenido que pasar hasta que ha podido lograr los papeles necesarios, se puede decir que la intérprete de Marinero de luces puede respirar tranquila otra vez.

En los últimos tiempos, Isabel Pantoja se ha mantenido alejada de los medios de comunicación tras su distanciamiento con su hijo Kiko Rivera, quien se está recuperando del ictus que le dio hace tan solo unas semanas. Sin embargo, a medida que iba recuperándose de este revés familiar se reincorporaba con emoción a los compromisos profesionales que tenía marcados en su agenda.

Comunicado de la gira por Estados Unidos

Para una mayor tranquilidad de los fans de la artista, el equipo que trabaja con ella ha emitido un comunicado aclarando la situación que ha colocado de nuevo en el ojo del huracán a la madre de Kiko Rivera.

«Como oficina de Booking de la Gira ‘Enamórate’ de la artista Doña Isabel Pantoja, en Estados Unidos en las fechas de 11 de noviembre al 10 de diciembre de 2022. Queremos enviar, ante todo un mensaje de tranquilidad a todos los fans y público querido de Isabel Pantoja y remarcar que la gira no corre peligro de cancelación. Es necesario enfatizar que la petición de visa I-29 solicitada para Isabel Pantoja ha sido concedida por el Departamento de Inmigración de Estados Unidos. Solamente queda por completarse el último paso de estampado de su vida en el Consulado de Estados Unidos de Madrid, que se hace mediante una entrevista», reza la misiva.