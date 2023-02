El 28 de febrero está marcado en rojo en el calendario de Jessica Bueno y no solo por ser el Día de Andalucía, sino también porque el primer hijo en común con Jota Peleteiro cumple una nueva vuelta al sol. Y así lo ha hecho saber a través de sus redes sociales, donde ha compartido una emotiva imagen con los pequeños de la casa y un texto de felicitación: «Soplando las velas de los 7 años desde primera hora de la mañana. Feliz cumpleaños amor mío, tienes un corazón puro lleno de amor, empatía y fuerza. Ojalá nada ni nadie cambie eso nunca».

Jota es el primer hijo en común de la ex concursante de Supervivientes y el ex futbolista y, aunque sus caminos ya se han separado de forma definitiva, siempre les unirá este gran día. Además, este séptimo cumpleaños es muy diferente a los anteriores, porque se trata del primero que el pequeño pasa con sus padres separados. Pues, cabe recordar que fue el pasado mes de noviembre cuando saltó la noticia de que Jessica y Jota habían tomado la decisión de divorciarse después de diez años juntos y dos hijos en común.

No es ningún secreto que la sevillana está plenamente volcada en la educación de sus hijos, tanto es así que tiene claro el regalo que siempre les hace por sus cumpleaños: libros. Comprometida con el aprendizaje de los pequeños, Jessica ha mostrado en su Instagram que a Jota Jr. le ha caído un libro por su nueva vuelta al sol que ya luce en su extensa biblioteca. Por su parte, el ex futbolista no ha compartido ninguna fotografía junto a su primogénito, pero se espera que pronto lo haga, pues ya es habitual que haga uso de la red para fardar de las alegrías de su vida.

Momento de cambios

Desde que anunciase su separación y viese cómo su ex marido estaba rehaciendo la vida junto a otra mujer, Jessica se ha centrado de lleno en su profesión, además de abrir su propia empresa de eventos junto a una amiga y volcarse por completo en las redes sociales. En su cuenta de Instagram no solo publica sus looks o sus eventos, sino también reflexiones con las que da pequeñas pinceladas de cómo está siendo su vida ahora que ya no está junto al padre de sus hijos. «¿Y si empezamos de cero tú y yo? Con más calma y con más amor», dijo hace apenas dos días, dejando entrever que había comenzado un proceso de quererse a sí misma y tomarse la vida de otra manera. Un giro de actitud que parece haberle devuelto la felicidad que se llevó su desamor.

Una nueva ilusión

Por su parte, Jota le ha dado una segunda oportunidad al amor de la mano de Miriam Ruiz, la misteriosa mujer que conoció en Ibiza y de la que se enamoró hasta tal punto de que ya han subido su primera fotografía a las redes sociales.

Pese a que en un principio el ex futbolista desmintió los rumores, finalmente ha terminado confesando que conoció a su nueva ilusión «tres semanas después» de que Jessica le pidiese el divorcio.