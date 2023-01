Ha pasado un mes y medio desde que Jessica Bueno confirmase que su matrimonio con Jota Peleteiro había llegado a su fin. Un tiempo prudencial para que ambos comiencen a adaptarse a su nueva vida como solteros y para que pasen página. Pero nada más lejos de la realidad. Los dos parecen seguir enfrascados en una guerra soterrada que se libra con las redes sociales como ring improvisado de combate. Basta con ver una de las últimas publicaciones en Instagram del exfutbolista del Eibar para darse cuenta de ello.

«El tiempo es un juez tan sabio que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Solo siéntate y espera». Y punto. Una reflexión que no lleva su autoría sino que es una de las manidas frases que se pueden encontrar en la red y que sirven para definir estados de ánimo o etapas vitales.

En este caso, por lo pronto deja claro que de divorcio amistoso, nada de nada. En un primer momento se habló de que la modelo andaluza y el media punta podrían haber separado sus caminos en buena sintonía pero este y otros dardos vistos en redes hacen pensar lo contrario.

Jota Peleteiro demuestra estar empeñado en llevar la razón y quitársela así a los que le señalan como culpable de la ruptura con la ex de Kiko Rivera. El programa de televisión Fiesta aseguró hace unos días que fue el gallego quien tomó la decisión finalmente y no solo eso sino que le pidió a su exmujer que no le preguntase por los motivos ya que no quería hacerla más daño.

Hay que destacar que las indirectas entre ellos no cesan. La semana pasada, Jessica era una de las muchas personas que llevaba a sus stories la famosa canción de Shakira contra Piqué, acompañada de una carita con corazones, en un claro zasca a la figura de su exmarido.

Jessica Bueno y Jota Peleteiro, juntos pero no revueltos

Más allá de su batalla de dardos, Jota y Jessica están poco a poco rehaciendo su vida. Ella ha celebrado recientemente una buena nueva como es su retorno a las pasarelas después de unos años de ausencia. Sigue instalada en Bilbao, donde está volcada en el cuidado de sus hijos pequeños, Jota Jr, de seis años, y el pequeño Alejandro, de tan solo un añito. Sin embargo, no descarta mudarse a Sevilla el próximo año.

En lo que a Jota Peleteiro se refiere, el exjugador disfruta de su vida tras retirarse de los terrenos de juego. La falta de motivación cada vez que se calzaba las botas hizo que tomase la decisión de colgarlas antes de tiempo. En las últimas semanas se le ha relacionado con una joven llamada Miriam Cruz, con la que se ha escrito varios comentarios en Instagram que trataban de pasar desapercibidos. Él lo desmintió, pero los rumores no han cesado.