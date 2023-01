La nueva novia de Jota Peleteiro estalla en la Red

Parece que los seguidores de Jota Peleteiro no quieren aceptar que el ex futbolista ha rehecho su vida lejos de Jessica Bueno. Aunque su separación fue una auténtica sorpresa en el universo 2.0, solo la pareja sabe los motivos y cómo sobrellevar este mal momento. Mientras la modelo ha anunciado que pronto volverá a las pasarelas, el deportista ha encontrado la ilusión de la mano de otra mujer.

Según ha trascendido, la mujer que ha conseguido conquistar el corazón de Jota es Miriam Ruiz, una empresaria que ya se ha hecho un hueco en las redes sociales. La joven ha pasado de ser una completa desconocida a acumular ya más de 14 mil seguidores en Instagram. Sin embargo, esta repercusión también conlleva una parte negativa pues, desde que salió a la luz su romance, han sido muchas las críticas que ha recibido. Al parecer, la joven ha sido en numerosas ocasiones comparada con Jessica Bueno y su físico ha sido cuestionado en otras muchas.

Pero Miriam ha dicho basta. Cansada de todo lo que se está diciendo -y especulado- sobre ella, ha tomado la decisión de pronunciarse al respecto. «Seguiré anteponiendo la naturalidad a la cirugía estética por mucho que aprovechéis para meteros con mi físico y pedir que me arreglen el cuerpo cual FOTOCOPIA de vuestros estándares. Las haters solo vivís en Instagram, no os veo por la calle. Os escondéis tras cobardes perfiles falsos. No necesito operarme la autoestima, ni el cerebro. Lo peor es que sois mujeres», ha dicho tajante. Un post que pronto se ha llenado de comentarios de apoyo.

Sin embargo, además de una defensa, estas palabras también se han tomado como un dardo envenenado hacia Jessica Bueno, pues hace tan solo unos días que pasó por quirófano para operarse del pecho. La joven sevillana volvió a intervenirse por segunda vez para cambiar sus prótesis y así lo compartió en sus redes sociales: «Hoy me he sometido a una operación para un cambio de prótesis, ya que hacía 13 años que estaba operada y después de los tres embarazos estaban regulín. Todo ha ido genial».

Quién es ella

Después de que Jota y Jessica anunciasen su separación, fueron muchos los rumores que apuntaron a que el motivo de este punto final tenía nombre de mujer. Al parecer, el ex futbolista le fue infiel a su mujer con Miriam Ruiz, una joven a la que conoció el pasado verano en Ibiza y con la que ahora ha comenzado una historia de amor. En un principio, Jota lo negó todo y ella decidió eliminar todo rastro de su nombre en las redes sociales. Pero el tiempo pone a cada uno en su lugar. Finalmente y a través de varias fotografías sospechosas, han terminado confirmando su romance y ahora viven juntos en Bilbao. En la actualidad, Miriam es modelo y propietaria de varios restaurantes de lujo, además de madre de una niña de cinco años. Asimismo, ahora se encuentra también trabajando en la empresa de Jota, como se puede ver en una de las publicaciones de Rammalloc Sports.