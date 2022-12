Hace apenas unas horas, salía a la luz que Jota Peleteiro había dado una segunda oportunidad al amor de la mano de otra mujer que no es Jessica Bueno. Tras anunciar públicamente su divorcio, el futbolista parece haber rehecho su vida junto a una joven que trabaja en una de sus empresas, aunque hasta la fecha se ha mantenido en el absoluto anonimato. Un giro de 180 grados que ha sentenciado, de una vez por todas, la historia de amor con la madre de sus hijos.

Ahora, tras salir a la luz esta información y después de unos días alejado del foco mediático, el centrocampista se ha pronunciado en sus redes sociales con un mensaje de lo más contundente. “Los seres humanos son curiosos para averiguar las vidas ajenas y perezosos para corregir la propia”, ha compartido mencionando a San Agustín, en un intento de criticar a los medios de comunicación que han compartido la noticia.

Pero el mensaje no ha quedado ahí pues, con el objetivo de desmentir que tiene un nuevo amor, Jota ha calificado la información como “falsa”, alertando de que toda información sobre él que no sea verdad será puesta en manos de sus abogados. “Todo tiene sus consecuencias en esta vida y no vale todo. Hay unos límites que, por mi parte, me da absolutamente igual lo que cualquier persona fuera de mi entorno piense de mí, nunca me va a quitar el sueño, pero por respeto a mis hijos, que son lo más importante para mí, toda persona que hable información falsa sobre mi vida o sobre mi persona será puesta en manos de mis abogados para que ellos tomen las medidas necesarias”, ha zanjado, despidiéndose de su aparición estelar en el universo 2.0 con “un saludo”.

Y es que, la información de una nueva ilusión no ha sido la única que se ha vertido los últimos días sobre su persona pues, según informaba Amor Romeira para Fiesta, el futbolista habría sido infiel a la madre de sus hijos con una mujer ibicenca. Tal y como relataba la colaboradora, el nombre de la misteriosa chica es Miriam y se habrían conocido este verano en la isla. Al parecer, Miriam habría puesto punto final a su anterior relación con otro futbolista del Burgos para empezar con Jota, una presunta infidelidad de la que Jessica habría sido consciente gracias a una amiga en común.

Un divorcio inesperado

Fue el pasado 29 de noviembre cuando el centrocampista confirmó los rumores. Tras varios días con la mosca detrás de la oreja, Jota Peleteiro quiso utilizar sus redes sociales para lanzar un comunicado y confirmar así su separación: “Tras un período de reflexión, y dos meses de separación física, y con el fin de evitar malos entendidos, queremos manifestar que hemos decidido formalizar nuestro divorcio de forma amistosa. Nos quedamos con los buenos momentos vividos, deseando mantener una buena relación siendo nuestra prioridad la felicidad y el bienestar de nuestros hijos. Solicitamos que nuestra intimidad sea respetada en este momento tan sensible”.