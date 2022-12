Desde hace ya algunos días, los rumores de separación entre Jota Peleteiro y Jessica Bueno comenzaron a sonar con fuerza. Pese a que en un primer momento parecía que la modelo había dado portazo a las habladurías a golpe de posado familiar, finalmente fue el ex futbolista el que confirmó el peor de los desenlaces con un comunicado donde anunciaba su divorcio y su no marcha atrás.

Desde entonces, los mensajes de Jessica en el universo 2.0 han dado mucho de qué hablar. “La verdad solo tiene un camino” o “Todos merecemos amor del bueno, del sano, del recíproco, del estable” han dejado entrever que el punto final de su historia de amor no ha sido tan amistoso como el deportista ha hecho creer. Sin embargo, además de los dos hijos que tienen en común, hay un pequeño detalle que les unirá de por vida y que no ha pasado desapercibido para los más fieles seguidores de la ex pareja.

Se trata del tatuaje de la cara de su todavía esposa que luce el ex jugador del Eibar en su pecho. Corría 2019 cuando el entonces futbolista del Birmingham City quiso demostrarle el amor a su mujer en su cuarto aniversario con un recuerdo en su piel. “Como cada año, celebramos la semana de nuestro aniversario en nuestra Isla favorita. Ya queda poco para celebrar 4 años siendo marido y mujer”, escribió ella en su cuenta de Instagram.

Pero ahora parece que el amor se ha roto de tanto usarlo. Por el momento se desconoce si Jota querrá mantener ese recuerdo de la mujer que un día le robó el corazón en su cuerpo o si, por el contrario, recurrirá al láser para borrar todo rastro de ella. Sea como fuere, lo que está claro es que esta separación que ha pillado al mundo entero por sorpresa no será fácil de llevar, teniendo que en cuenta que una década de amor no se olvida de la noche a la mañana.

Las luces y las sombras

Tras conocerse la noticia, Jessica Bueno reaccionó en las redes sociales compartiendo una historia de cómo es ser la mujer de un deportista, con sus buenos y malos momentos. “Lo ves todo, los altibajos, los momentos difíciles en los que intentas apoyarle. Ves el dolor, la decepción, la frustración. También la sientes. Le ves analizar cada segundo del partido. Escuchas las críticas y estás lista para defender. Es imposible que no te tomes las cosas de manera personal”, comenzó la publicación, añadiendo un corazón roto como perfecto símbolo de la situación que está afrontando.

Sin embargo, también quiso recordar las luces de su relación, añadiendo todo lo bueno que ha vivido junto al ex futbolista: “El fútbol lo es todo desde que le conoces. Los entrenamientos, los partidos, las rutinas, el compromiso, los sacrificios. Como familia no sabes ninguna otra manera de vivirlo. Es un estilo de vida comprometido. Ganáis juntos y perdéis juntos. Estáis juntos en el camino. No es fácil ser la red de apoyo pero la mayor parte del tiempo, qué mundo más bonito del que formar parte y qué cosa el experimentarlo juntos”.