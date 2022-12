Jessica Bueno revela las luces y las sombras de su matrimonio con Jota Peleteiro

Lo que tan solo parecían rumores, finalmente ha resultado ser una realidad. Era durante el pasado domingo cuando Amor Romeira hacía saltar las alarmas al desvelar que Jessica Bueno y Jota Peleteiro habían optado por poner punto final a su historia de amor. Pese a haber formado uno de los tándem más consolidados del panorama nacional, la modelo y el ex futbolista habrían tomado caminos separados. Algo que, por mucho que intentara negar la ex de Kiko Rivera, terminaba admitiendo el ex jugador del Eibar, dejando entrever que existía entre ellos una crisis matrimonial irreparable.

El de Puebla del Caramiñal aprovechaba su presencia en redes sociales para contar toda la verdad sobre el porqué de su ruptura con la ex del hijo de Isabel Pantoja: “Tras un período de reflexión, y dos meses de separación física, y con el fin de evitar malos entendidos, queremos manifestar que hemos decidido formalizar nuestro divorcio de forma amistosa”, comenzaba explicando a sus más de 63 mil seguidores, dejando entrever que su romance con Jessica estaba completamente roto. Una declaración de intenciones que no pasaba desapercibida para Bueno, que hacía también uso de su cuenta de Instagram para abrir su corazón como nunca antes al compartir una publicación a la que ha añadido un corazón roto como perfecto símbolo de dolor: “Lo ves todo, los altibajos, los momentos difíciles en los que intentas apoyarle. Ves el dolor, la decepción, la frustración. También la sientes. Le ves analizar cada segundo del partido. Escuchas las críticas y estás lista para defender. Es imposible que no te tomes las cosas de manera personal. Desde tu perspectiva ves las cosas desde otro lado, tus ojos están abiertos a lo que ocurre entre bambalinas. La inseguridad, el favoritismo, la falsedad, la presión, las opiniones, los celos. Lo ves todo”. Lejos de quedar ahí, este revelador testimonio continuaba con sus detalles, en los cuales Jessica parece sentirse totalmente identificada: “También eres testigo de las reapariciones después de las bajas. La resiliencia, determinación, sentir todo lo que ha ofrecido y ver que hace lo que más ama, podrías explotar del orgullo. Las victorias, la adulación, es de lo que están hechos los sueños. Tantos recuerdos. El fútbol lo es todo desde que le conoces. Los entrenamientos, los partidos, las rutinas, el compromiso, los sacrificios. Como familia no sabes ninguna otra manera de vivirlo. Es un estilo de vida comprometido. Ganáis juntos y perdéis juntos. Estáis juntos en el camino. No es fácil ser la red de apoyo pero la mayor parte del tiempo, qué mundo más bonito del que formar parte y qué cosa el experimentarlo juntos”. Unas palabras con las que la sevillana confiesa indirectamente estar muy dolida por su separación, habiendo vivido tanto los buenos como los malos momentos profesionales de su ex junto a él.

Como no podía ser de otra manera, su mensaje ha contado con un sinfín de declaraciones de apoyo, razón por la que Jessica ha vuelto a subir un storie, esta vez de agradecimiento: “No tengo palabras para agradecer tanto cariño que estoy recibiendo. Tantas mujeres abrazándome desde la distancia y que me reconfortan tanto. Tantas mujeres impulsándome hacia delante. Me siento afortunada por cada uno de los mensajes que he recibido. Gracias de corazón”, finalizaba, dando así portazo, de la manera más emotiva, a una etapa de su vida para iniciar otra en solitario, aunque con la compañía de sus pequeños.