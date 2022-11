La semana ha comenzado con todos los focos apuntando hacia Jessica Bueno y Jota Peleteiro. Después de casi una década de relación, la ahora ex pareja habría optado por poner punto final a su romance. Algo que ha resultado bastante extraño, sobre todo teniendo en cuenta que habían conseguido formar uno de los tándem más consolidados a nivel internacional.

Durante la última emisión de Fiesta, Amor Romeira fue la encargada de desvelar una información que hizo saltar las alarmas en todos los rincones del planeta. Y es que, al parecer, esta ruptura no habría tenido lugar recientemente, si no que se habría producido hace meses, habiendo tenido ambos ya oportunidad de rehacer sus respectivos caminos de la mano de otras personas.

La colaboradora en cuestión ofreció una serie de detalles en directo y en exclusiva que no pasaron desapercibidas ni para sus compañeros ni para la audiencia: “Las informaciones me vienen del entorno de la chica que aparece en la vida de él. Entonces, hablé con el entorno de Jessica y me confirmaron que era cierto”, comenzaba explicando. Lo que nadie podía llegar a imaginar es que, pese a que la canaria aseguraba que la ex de Kiko Rivera estaba pasando por uno de los momentos sentimentales más complicados de su vida, daría portazo a todos estos datos a golpe de publicaciones en Instagram.

A lo largo de todo este mismo día, la modelo no ha tenido reparo en compartir, en sus redes sociales, una serie de imágenes familiares con las que deja entrever que no existiría ninguna crisis, ni mucho menos ruptura, entre ella y el ex futbolista. Unas instantáneas que datan del pasado mes de agosto hasta este mismo 12 de octubre y que aclaran que todo estaría yendo viento en popa entre ellos, o al menos eso intenta aparentar la protagonista en cuestión: “Familia y tiempo. La familia es lo primero”, escribía en uno de sus stories, permaneciendo ajena a toda la polémica que gira en torno a ella.

Quien no ha tomado su mismo camino ha sido Jota. El que fuera jugador del Eibar prefiere mantenerse al margen y es por ello que ni ha confirmado ni desmentido lo que ha dicho Amor, ni siquiera subiendo fotografías que demuestren que su historia de amor con Jessica sigue intacta. Por ello, habrá que esperar para saber si realmente siguen estado juntos, o si por el contrario, es Bueno quien intenta retomar su vida amorosa aunque quizá el corazón de Jota ya esté ocupado por una tal Miriam, hasta ahora desconocida para la prensa.

De esta última manera, se confirmarían las sospechas de Romeira, las cuales comenzaron cuando la supuesta nueva novia de Peleteiro subió una imagen a su Instagram. Un movimiento que hizo que la ex concursante de Gran Hermano quisiera recopilar más datos y se enterara de que, durante este mismo verano, “Peleteiro conoce a esta chica en Ibiza y ahora viven juntos en Bilbao”, algo que habría hecho que Jessica estuviera hecha un lío: “No sabe qué hacer, si quedarse en Bilbao o volver a Sevilla”.