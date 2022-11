Jota Peleteiro ‘contradice’ a Jessica Bueno y confirma su ruptura “tras dos meses de separación”

Era durante el pasado domingo cuando Amor Romeira hizo saltar las alarmas al asegurar que Jessica Bueno y Jota Peleteiro habían puesto punto final a su matrimonio. Un testimonio que no pareció gustar en absoluto a la modelo, que sin confirmarlo ni desmentirlo de manera directa, compartía unas tiernas instantáneas familiares en Instagram con las que dejaba entrever que su historia de amor con el ex futbolista seguía yendo igual de bien que el primer día. Lo que tal vez no podía llegar a imaginar es que éste daría un giro de 180 grados a su versión, utilizando su cuenta de Instagram para expresar la verdad sin ningún pudor.

Ha sido durante esta misma tarde cuando el ex jugador del Eibar ha publicado una storie aclarativa sobre el punto en el que se encuentra su vínculo con la ex de Kiko Rivera: “Tras un período de reflexión, y dos meses de separación física, y con el fin de evitar malos entendidos, queremos manifestar que hemos decidido formalizar nuestro divorcio de forma amistosa”, comenzaba explicando, demostrando así la colaboradora de Fiesta estaba en lo cierto al asegurar que poco o nada quedaba de su romance: “Nos quedamos con los buenos momentos vividos, deseando mantener una buena relación siendo nuestra prioridad la felicidad y el bienestar de nuestros hijos. Solicitamos que nuestra intimidad sea respetada en este momento tan sensible”, finaliza un comunicado de lo más contundente y revelador con el que Peleteiro confirma los rumores. Algo que, por el momento, no ha hecho Jessica, que tan solo ha hecho uso de una frase: “La verdad solo tiene un camino”. Y es que, teniendo en cuenta su actitud de las últimas 24 horas, todo apunta a que quizá la sevillana no estaba muy por la labor de desvelar su ruptura con Jota, ya que, la propia Amor Romeira señaló que “está hecha polvo”, además de que “no sabe qué hacer, si quedarse en Bilbao o volver a Sevilla”.

De esta manera, el deportista ha puesto punto final a una incógnita que ha girado en torno a la ex pareja durante las últimas horas y que Jessica intentaba empañar a golpe de preciosas imágenes familiares con las que demostraba que nada de lo que estaba diciendo la de Canarias era cierto. Por si fuera poco, Amor llegó incluso a desvelar que el corazón de Peleteiro ya había sido ocupado por una chica llamada Miriam, pese a que en un primer momento sonaron rumores de que se trataba de Desiré Cordero.

Quien no parece haber rehecho su vida es la ex del DJ, que ahora probablemente esté inmersa en un mar de dudas sobre si dar comienzo a una nueva vida en la Ciudad Hispalense o permanecer cerca de su ex en Vizcaya para que así ambos estén al lado de sus hijos en común. Sea como fuere, habrá que esperar para saber cuál es su decisión, ya que no parece estar dispuesta a hablar sobre esta separación.