Anoche la ciudad de Sevilla se vistió de gala para celebrar la ceremonia de la 37ª edición de los Premios Goya, que anualmente otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, con la finalidad de premiar a los mejores profesionales en cada una de las distintas especialidades del cine español. La película de Rodrigo Sorogoyen, As Bestas, se convirtió en la flamante ganadora de la noche, con 9 estatuillas, en una gala contenida y marcada por el recuerdo de Carlos Saura, fallecido el pasado viernes a los 91 años de edad, y por los numerosos rostros conocidos, alejados de la industria cinematográfica, por qué no decirlo, que desfilaron por la alfombra azul -que no roja-, desplegada en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla, la misma sede que ya acogió la gala de 2019.

Entre ellos destacó la presencia de Jessica Bueno (32). Y es que si bien la modelo ya había avisado a través de sus redes sociales que iba a ser una de las invitadas a la gala, su look ha acaparado en las últimas horas casi más titulares que las estrellas del séptimo arte. Recreando (o casi) el estilismo de Rita Hayworth en la película Gilda, la ex de Jota Peleteiro (31) optó por un vestido largo de terciopelo negro, ceñido, con escote palabra de honor y silueta recta, que destacó por una gran abertura lateral que dejaba prácticamente la totalidad de la pierna de la sevillana al descubierto. El diseño, de Baro Lucas, lo completó con unos manguitos por encima del codo, unos discretos pendientes y unas sandalias negras.

En lo que respecta al peinado y maquillaje, Jessica, al igual que la mayoría de las invitadas, también se decantó por una cola baja a la altura de la nuca, y con la raya en medio. «Disfrutando de mi primera vez en los Goya», escribió la modelo en su cuenta de Instagram, donde daba las gracias a Casmara, la firma de cosmética oficial de los Premios Goya 2022 por «contar conmigo»

También de negro y no pasando igualmente desapercibida fue Tana Rivera (23). Arropada por su novio, el empresario Manuel Vega, su madre, Eugenia Martínez de Irujo (54), y el marido de esta, el presidente de la compañía Universal Music en España y Portugal, Narcís Rebollo; la joven debutó con éxito en la gran fiesta del cine español. Para la ocasión la única hija del matrimonio de Francisco Rivera (49) y Eugenia, eligió un vestido negro con escote asimétrico rematado en los hombros con un lazo, que enfatizaba la figura de la socialité por el cuerpo drapeado con detalles de pedrería bordados. Al igual que el de Jessica, el vestido de Tana también dejaba su pierna al descubierto con una gran abertura, y terminada en una cola. Como complementos, la aristócrata optó por unas clásicas sandalias de tacón, un clutch rígido efecto glitter, y unos pendientes largos en forma de hoja.

En el look beauty también se decantó por un recogido bajo dando algo de volumen en la parte alta, y un maquillaje con sombras plateadas y nacaradas.

Aunque la primera nieta sevillana de la duquesa de Alba, prefiere llevar una vida alejada de los focos y alejarse de todo lo que refiere al universo 2.0, lo cierto es que es más que habitual verla en los grandes acontecimiento de la capital andaluza, como la Feria de Abril en Semana Santa o en la Pasarela Flamenca y otros eventos relacionados con el mundo de la moda.