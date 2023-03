Jessica Bueno presume del primer (y romántico) regalo de Pablo Marqués

Si bien era el pasado mes de enero cuando Jessica Bueno y Jota Peleteiro ponían fin a su matrimonio, ha sido ahora cuando se ha dado a conocer que el corazón de la modelo podría estar nuevamente ocupado. Eran muchos los rumores que apuntaban a que el ex futbolista había encontrado un nuevo amor y que ese podía ser el motivo por el que habría querido separarse de la ex de Kiko Rivera, sin embargo, era hace tan solo unos días cuando el ex jugador del Brentford compartía en su cuenta de Instagram una imagen de su ex junto a Pablo Marqués. Una unión que no parece haberle gustado en absoluto, llegando incluso a acusarles de «mantenidos» y haciendo gala de la enemistad que mantiene con la influencer.

Sin embargo, poco o nada parecen importar a Jessica las palabras del que fuera su marido, motivo por el que no ha tenido reparo en seguir demostrando a través de su cuenta de Instagram los buenos momentos que ha vivido en el País Vasco en buena compañía, escapada por algunos parajes idílicos en la que ha sido sorprendida con un detalle que no ha pasado desapercibido para sus seguidores. Y es que, la modelo ha compartido una storie con el que ha dejado entrever el lado más detallista de Pablo Marqués, avivando aún más si cabe los rumores de romance entre ambos.

En la publicación en cuestión aparece reflejado un lienzo llevado a cabo por el pintor y basado en un corazón en tonos dorados plasmado sobre un fondo azulado y blanquecino con trazos de acuarela. Un regalo que habría otorgado el empresario a Jessica Bueno y que ella ha querido agradecer públicamente: «Primer cuadro en nuestro hogar. Qué maravilla, poder ver este corazón tan mágico cada día. Gracias de corazón @pmarques_art», escribía la modelo en su red social, visiblemente contenta por la complicidad que se ha forjado entre ella y el ex de Lara Dibildos.

De esta manera, la ex nuera de Isabel Pantoja ha demostrado que poco o nada queda ya en su mente de la historia de amor que tuvo durante años con Jota Peleteiro. Pese a haberse dejado ver durante el pasado verano de manera conjunta en algunos de los enclaves costeros más paradisíacos de España, ambos habrían optado por tomar caminos separados de una manera cuanto menos amistosa, razón por la que ya todo indica que han rehecho sus vidas con otras personas y que no hay opción de retorno en su matrimonio. Ahora, todo apunta a que Jessica está plenamente volcada en el cuidado de sus hijos, en sus proyectos profesionales pendientes y en esta nueva ilusión que ha llegado a su vida de la mano de Pablo Marqués, con quien parece haber formado un tándem a prueba de críticas y de cualquier adversidad, estando en una etapa de disfrute recorriendo algunos de los rincones más destacados del norte de España.