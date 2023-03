La tensión entre Jessica Bueno y Jota Peleteiro sigue siendo más que notable. Aunque ambos anunciaron la separación de sus caminos con un mensaje en el que dejaban ver su buena sintonía, nada más lejos de la realidad. El ex futbolista ha rehecho su vida junto a Miriam Gurutze y la modelo parece que ha vuelto a sonreír gracias a Pablo Marqués.

Era durante el día de ayer cuando Peleteiro compartía una imagen en su cuenta de Instagram de su ex mujer y ‘El Divildos’, como él mismo le llamaba de forma despectiva, con un mensaje que no tardó en recorrer la red: «¿Cómo era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar, Jessica Bueno? Pues sí, la verdad que sí. El Divildos y Jessica Bueno. Cómo tiene el ojo el Divildos. No falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines». Una frase demoledora y una instantánea de completo paparazzi que completó con varios emoticonos de carcajadas.

Tras este dardo envenenado, Jessica optó por el silencio para no entrar en una guerra fría que parece que comenzó mucho antes de lo que nadie se imaginaba. Tan solo se limitó a compartir un par de historias del paisaje del País Vasco, dejando claro que lo único que reina ahora en su vida es la calma y la desconexión en un Día del Padre que no se esperaba que terminase de esta forma. Pero, ¿quién es su supuesta nueva ilusión?

Según ha informado La Cuernis, conocida influencer que revela las intimidades de los famosos, el hombre que acompaña en la mesa a la modelo es Pablo Marqués. Se trata de un modelo que ha trabajado con firmas como Versace, Dolce&Gabbana o Loewe, aunque su nombre comenzó a sonar con fuerza en la crónica social debido a su romance con Lara Dibildos. El empresario y la actriz tuvieron una fugaz historia de amor entre 2016 y 2017, siendo muy pocas las imágenes juntos y los detalles de su relación. Pero su ilusión se terminó poco antes de celebrar su aniversario, según Lara, por una crisis que no pudieron superar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Marques (@pablomarqueslife)

Además, Pablo también ha ejercido como ingeniero y pintor, aunque probablemente lo que le haya unido a Jessica Bueno haya sido la moda. Asimismo, el ex novio de Dibildos es empresario, pues compartía con la actriz una empresa de trajes en Miami, donde residió por un tiempo. En su cuenta de Instagram acumula más de 15 mil seguidores, entrando en esa lista la modelo, además de Mar Flores o María José Camacho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Marques (@pablomarqueslife)

Jota Peleteiro, ¿arrepentido?

Hasta la fecha, Jessica Bueno no ha querido pronunciarse sobre esta última polémica, pero quien sí ha hecho un movimiento más ha sido el ex futbolista. Después del revuelo causado por sus palabras, decidía borrar la imagen que le situaba de nuevo en primera plana de la actualidad. Cabe recordar que las historias de Instagram duran 24 horas, por lo que ha sido una decisión propia que ya no luzca en su perfil. De igual forma, su pareja actual, Miriam, también se pronunció con una imagen que decía: «El lobo siempre será malo si sólo escuchamos a Caperucita». Imagen que, de igual forma, ha borrado, dejando entrever que ambos podrían haberse arrepentido de este paso al frente.