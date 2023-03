El feroz e inesperado ataque de Jota Peleteiro a Jessica Bueno

La separación de Jessica Bueno y Jota Peleteiro ha sido una de las noticias más inesperadas de los últimos tiempos. Después de más de una década juntos y dos hijos en común, la pareja ponía punto final a su relación en medio de rumores de crisis y de una presunta infidelidad por parte del gallego, que ha rehecho su vida junto a la también modelo Miriam Ruiz.

Este domingo, coincidiendo con la celebración del Día del Padre, el deportista ha sorprendido a propios y extraños con una inesperada publicación. A través de los stories de su cuenta de Instagram, Jota Peleteiro ha compartido una fotografía en la que se ve a su ex pareja, Jessica Bueno, acompañada por otro hombre sentados en un restaurante. Una instantánea que Jota Peleteiro ha publicado junto a unas duras palabras, que no han dejado a nadie indiferente: «¿Cómo era la fase? El tiempo pone todo en su lugar Jessica Bueno?. Pues sí, la verdad es que sí», ha escrito en la parte superior de la fotografía. «El Divildos y Jessica Bueno», ha comentado, con unos emoticonos de una cara con un corazón. Finalmente, el deportista, que no ha identificado propiamente al acompañante de su ex pareja, ha cerrado la imagen con la siguiente frase: «Cómo tiene el ojo el Divildos. No falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palenquines», junto a varios emoticonos de caritas riéndose.

Unas palabras que han llamado mucho la atención ya que de, alguna manera, Jota Peleteiro podría estar insinuando que entre su ex pareja y este hombre habría algún tipo de relación que podría haber comenzado incluso antes de la ruptura, dado que hace referencia a que «el tiempo pone todo en su lugar». Un comentario que, por cierto, la propia Jessica Bueno ya hizo en su perfil público tras conocerse su ruptura.

Por el momento, la modelo, que desde su ruptura está muy volcada en sus nuevos proyectos y en el cuidado de sus hijos, no se ha pronunciado sobre este inesperado ‘ataque’ por parte de su ex pareja.

Fue el pasado mes de noviembre cuando Jota Peleteiro confirmaba los rumores de separación con Jessica Bueno. Una decisión que, al parecer, pilló por sorpresa a la modelo. Desde entonces, la situación entre ambos ha sido bastante tensa y ha estado marcada por constantes reproches e indirectas en las redes sociales. Eso sí, en esta ocasión, el post del deportista ha superado todos los estándares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jessica Bueno Alvarez (@jessica_bueno)

Mientras que el gallego ha rehecho su vida con Miriam Ruiz y ha dejado claro que en ningún caso le fue infiel a Jessica Bueno, para ella, los últimos meses han sido muy complicados. «Ella y yo sabemos realmente lo que ha ocurrido y no tiene nada que ver con una infidelidad. Lo más importante son mis hijos y siempre voy a querer a Jessica», dijo Jota Peleteiro en unas declaraciones al programa Fiesta. Por su parte, la modelo ha borrado de sus redes sociales la mayor parte de las fotografías de su ex pareja y se ha centrado en su trabajo.