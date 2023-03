Jota Peleteiro elimina definitivamente de su vida (y de su cuerpo) a Jessica Bueno

La ruptura entre Jota Peleteiro y Jessica Bueno no parece tener opción de retorno. Era durante el pasado mes de noviembre cuando se daba a conocer que la ex de Kiko Rivera y el ex futbolista decidían poner punto final a su historia de amor después de tres años de matrimonio y dos hijos en común. Una decisión drástica que apunta a ser consecuencia de la entrada de un nuevo amor a la vida del deportista, algo que no ha gustado en absoluto a la modelo y así lo ha reflejado en diversas ocasiones en sus redes sociales, estando dispuesta a dar pistoletazo de salida a una nueva etapa de su vida en soltería.

De la misma manera que su ex, Jota Peleteiro ya rehecho su vida, aunque aun sin hacer pública ninguna señal que indique que ha vuelto a encontrar a un persona con la que compartir su día a día. No obstante, lo que sí tiene claro es que Jessica ya no está en sus planes, y así lo ha demostrado llevando a cabo un movimiento totalmente inesperado. Y es que, hace tan solo unas horas, el de la Puebla del Caramiñal compartía con sus más de 60 mil seguidores un vídeo en el que aparece con el torso descubierto manteniendo una charla con un conocido tatuador de Bilbao, el cual señala uno de los tatuajes que Jota tienen en el pecho. Este no es otro que el del rostro de Jessica, el cual se hizo el gallego y ahora parece estar dispuesto a borrar de su cuerpo por completo, cubriéndolo con otro dibujo que previamente el profesional ha plasmado en la zona, dejando entrever así que el tren superior del ex futbolista quedará totalmente cubierto y no habrá en él ni rastro de la que fue su esposa en el pasado.

Sin embargo, no solo ha llamado la atención que Peleteiro haya optado por eliminar este tatuaje de manera permanente. En el vídeo publicado por el propio protagonista, puede verse en un segundo plano cómo una misteriosa mujer merodea por la zona. Esta no es otra que la que apunta a ser la nueva novia del ex futbolista, la cual habría acompañado a su nuevo amor a deshacerse de todo aquello que tenga que ver con su pasado para iniciar una nueva vida en común en la que Bueno no parece tener cabida más allá de ser la madre de los hijos que tienen en común.

El verano está a la vuelta de la esquina, y a diferencia de otras temporadas, en las próximas semanas Jota volverá a lucir su torso descubierto aunque esta vez sin presumir del rostro de la que ahora es su ex. Era habitual ver al ex jugador del Brentford FC en distintas playas españolas haciendo alarde del amor que sentía hacia la modelo al lucir su cara en su tren superior. Pero todo llega a su fin, y esas estampas estivales no volverán a repetirse.