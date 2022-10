Noche en el parador y paseo en velero: la escapada a Galicia de la infanta Elena

La infanta Elena se desplazaba hace unos días hasta Galicia. Enclave que no visitaba desde su encuentro con don Juan Carlos en Sangenjo, (Pontevedra, Galicia). El que fuera jefe de Estado aterrizaba en España el pasado 19 de mayo por primera vez después de trasladarse a Abu Dabi. Durante su visita estuvo acompañado de su hija, doña Elena. Unos meses después de aquel histórico momento, la hermana del Rey Felipe VI ha regresado al norte de España.

Esta vez, la Infanta dejaba atónitos a los huéspedes del Parador de Cambados, ya que se iba alojar en este exclusivo hotel. Llegaba a la localidad gallega en compañía de una amiga para disfrutar de un escenario natural alejado del bullicio de la ciudad. Se instalaba alrededor de la media tarde del viernes y estuvo en el mencionado lugar hasta el pasado domingo.

Durante su estancia en Cambados, la duquesa de Lugo visitaba la ría de Arousa, donde también disfrutaba de un agradable paseo montada en un velero. No es de extrañar que hiciera este tipo de planes, ya que siempre ha sido toda una aficionada a los deportes de vela. Eso no fue todo, porque también aprovechaba y paseaba por la calle Príncipe, situada en el centro peatonal de Cambados, una humilde localidad gallega de pescadores que pertenece a la provincia de Pontevedra.

Según medios gallegos, que se hacían eco de esta escapada ‘secreta’ de la hermana de la infanta Cristina, doña Elena se alojaba durante el pasado fin de semana en una habitación superior del Parador do Albariño, donde pasaba dos noches. Quien también se desplazaba hasta la zona norte el pasado jueves era su hermano, el Rey Felipe VI, para presidir la entrega de los premios de la Fundación Fernández-Latorre.

De esta breve y discreta visita no han trascendido más detalles. De hecho, no fue hasta la tarde del domingo cuando salió a la luz que la infanta Elena y su amiga habían pasado unos días en Cambados, justo cuando ya no se encontraban en ese escenario. Tampoco se ha dado a conocer el motivo de esta escapada.

Su última reaparición pública

Hace tan solo unos días, el pasado 6 de octubre, la infanta Elena se dejaba ver también en compañía de su madre, doña Sofía. Ambas se desplazaron hasta el Casino de Madrid para acudir a la Entrega de Premios Fundación MAPFRE. Precisamente en este evento, se encontraron con Carolina Herrera (diseñadora de cabecera de la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía), a quien se le hacía entrega de una distinción que avala toda una trayectoria profesional ligada a su lado más humano y solidario. Acto que dejaba una estampa repleta de complicidad cuando posaron ante el objetivo de la cámara doña Elena y la Reina Emérita junto a la venezolana, todas ellas muy sonrientes.