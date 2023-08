Mediaset levanta vetos y Kiko Rivera y Sofía Suescun vuelven a la parrilla

Es innegable que Mediaset atraviesa una época difícil en cuanto a la cifra de audiencias se refiere. La cadena de Fuencarral ha registrado el pasado mes de julio uno de los peores datos de los últimos años tras haber cambiado la dinámica de su programación, cancelando formatos que llevaban en su parrilla desde hace más de una década como es el caso de Sálvame. Más allá de modificar el contenido de sus programas, Mediaset lanzó una lista de trece nombres de famosos que no podían ser mencionados durante la emisión de ningún espacio televisivo, entre los que se encontraban Kiko Rivera y Sofía Suescún, algo que, tras la crisis de audiencia que atraviesan, parece haber quedado aparcado.

Era hace tan solo unos días cuando Kiko Rivera volvía a posicionarse en la primera línea mediática de la crónica social del país cuando era ingresado de urgencia en el hospital tras un nuevo revés médico. Eso, sumado al reciente cumpleaños de su madre y el «acercamiento» entre ambos ha llevado a Telecinco a tomar la decisión de terminar con el veto que recaía sobre el hijo de la tonadillera. Una decisión que no dejó indiferente a nadie y a la que se ha sumado otro nombre muy característico de la cadena que llevaba alejado de los focos de los platós desde hacía meses.

Kiko Rivera en un post de Instagram / Instagram

Se trata de Sofía Suescun, la hija de Maite Galdeano, quien fue vetada de la parrilla tras no estar dispuesta a firmar con la agencia de representación fundada por Mediaset. De esta manera, el contrato y la relación entre la ex concursante de Gran Hermano y la cadena quedaba completamente roto, dejando a un lado la trayectoria televisiva de Suescun. Un giro inesperado y que muchos no esperaban ya que la joven era un rostro muy habitual en los realities emitidos por Telecinco. Desde entonces, ninguno de los colaboradores en activo volvió a mencioanarla hasta que hace tan solo unos días, el programa Fiesta volvió a hablar de la ganadora de Supervivientes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SOFIA (@sofia_suescun)

Sin duda, la vuelta de Kiko Rivera y Sofía Suescun como personajes usuales tratados por Mediaset deja entrever que la dirección estaría intentando trazar un nuevo plan que solvente los malos datos de audiencia registrados. Dejar a un lado las tramas personales de dichos rostros conocidos parece no haber dado los resultados esperados por lo que la dirección ha vuelto a dar un giro a la dinámica propuesta.

No obstante, más allá del levantamiento de estos vetos, Telecinco apostará por TardeAR, el nuevo formato encargado de sustituir a Sálvame de la mano de Ana Rosa Quintana en la franja de la tarde. Mientras tanto, El programa de Ana Rosa desaparecerá de la parrilla y será relevado por dos nuevos espacios que cubrirá la mañana. Por otro lado, también cuentan con el esperado regreso de Gran Hermano VIP con Marta Flich como presentadora. Nuevos movimientos con los que se espera volver a posicionarse como los líderes de audiencia que fueron hace tan solo unos meses atrás.