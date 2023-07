Tras casi veinte años con la misma programación matinal, Mediaset se encuentra completamente sumergido en uno de los cambios que modificará por completo la parrilla diaria de la cadena de Fuencarral. El programa de Ana Rosa se despide de los telespectadores tras la llegada de TardesAR como sustituto de Sálvame. Muchos de sus colaboradores seguirán manteniendo su puesto de trabajo en el horario de las mañanas de la mano de dos nuevos espacios televisivos: Mirada Crítica y Vamos a ver. No obstante, la mítica presentadora (Ana Rosa Quintana) se mudará a las tardes con un nuevo programa cuya creación y producción ya estaría en marcha para tener todo listo de cara al próximo mes de septiembre.

«Voy a hacer un infoshow. No voy a decir esas cosas de que será blanco y divertido. Sólo voy a decir que es un programa que va a sorprender y que aspira a ser el mejor infoshow de la televisión en España», aseguraba la periodista hace tan solo unas semanas, manifestando que su intención no era ni replicar El programa de Ana Rosa ni volver a hacer Sabor a ti, aunque, con uno de sus últimos movimientos, habrá ciertos momentos en los que podamos ver reflejadas algunas similitudes con el formato de Antenas 3 mencionado. Y es que, tal y como ha informado La Razón, y confirmado posteriormente VerTele, Antonio Hidalgo, ex compañero de la apodada ‘reina de las mañanas’ volverá a formar parte del mismo programa que Ana Rosa Quintana veinte años después.

Ana Rosa Quintana y Antonio Hidalgo durante los premios TP de oro de 2001/ Gtres

Según los medios citados, Antonio Hidalgo habría fichado por TardeAR para formar parte del elenco de este nuevo proyecto de Mediaset, volviendo así a reunir a una de las parejas más icónicas de la televisión y de la crónica social de los principios de los años 2000. Muchos han definido esta nueva incorporación como un «secreto a voces» ya que hay quienes sospechaban de su fichaje desde que el pasado 4 de junio Hidalgo reapareciese en Telecinco en el programa Fiesta como encargado de una nueva sección basada en videos virales de la red. Por ahora no se tiene constancia de cuál será su función dentro del nuevo magacín presentado por Ana Rosa Quintana, aunque si seguimos la estela de su trabajo en conjunto, se espera que su figura se desempeñe como uno de los principales apoyos de la conductora del programa.

Antonio Hidalgo y Ana Rosa Quintana fueron compañeros de plató entre 2000 y 2002 en Antena 3 de la mano del programa Sabor a ti. Ahora, casi dos décadas después, el periodista regresa de nuevo con la madrileña tras haber dedicado sus últimos años de profesión a la televisión autonómica de Murcia, donde ha presentado programas como Los 7 magníficos, El pinchazo o Ailoviu. Más allá de su puesto en la cadena autonómica señalada, una de sus últimas apariciones en la televisión nacional fue en un especial navideño de Tu cara me suena en 2013.