Kiko Rivera, «protagonista» de la primera discusión de Jessica Bueno en ‘Gran Hermano VIP’

Aunque no ha pasado ni una semana desde que los concursantes de Gran Hermano VIP 8 entraron en la casa de Guadalix de la Sierra, los enfrentamientos ya han sido los protagonistas de varias jornadas. Sin ir más lejos, Jessica Bueno ha sido la última en sumarse a la lista de participantes que han mostrado su carácter fuerte en las primeras horas de concurso. ¿El motivo? Un comentario de su compañero Luitingo que no le ha sentado del todo bien a la sevillana.

Todo ha comenzado cuando la modelo y el cantante han empezado a sincerarse sobre las relaciones de pareja que han tenido en un pasado. Tras varios minutos de conversación, Luitingo hacía referencia a las personas que se juntaban con otras simplemente por dinero, y sus palabras hacían que Jessica se sintiera completamente ofendida: «Tú sigue con tu monólogo de que el dinero lo es todo. Has dicho cosas absurdas, estás generalizando. A mí me han juzgado por eso. No por el hecho de estar con una persona que tiene más que tú quiere decir que estés con ella por eso. Yo no soy así. No estoy dentro de ese bote», comenzaba a señalar Jessica, mostrándose notablemente molesta.

Sorprendido por la reacción de su compañera, Luitingo ha recalcado que se lo estaba llevando a lo personal y que en ningún momento pretendía ofenderla, señalando que no entendía por qué se alteraba de esa forma. Tras ello, la modelo se levantaba y se iba corriendo a la habitación, donde se ha metido en la cama y ha roto a llorar. Al cabo de unos minutos, el cantante ha ido con ella al dormitorio y Jessica le ha explicado que han sido muchos años en los que se ha visto involucrada en críticas de ese estilo y sabía lo que dolían: «Yo nunca me he aprovechado de nadie. En su día, he aportado lo mismo que la otra persona», defendía.

Jessica Bueno y Luitingo en ‘Gran Hermano VIP 8’/ Mediaset

Sin duda, aunque durante su discurso no hacía referencia a ninguna de sus ex parejas, lo cierto es que sus palabras han levantado ciertas especulaciones en las redes que sostienen que hacía referencia a su noviazgo con Kiko Rivera, el hombre que conoció durante su paso por Supervivientes y con el que tuvo a su primer hijo. Durante estos primeros cinco días, lo cierto es que Jessica ya ha mencionado al hijo de Isabel Pantoja en varias ocasiones, y es que además de esta discusión donde le ha señalado indirectamente, también habló de cómo se conocieron mientras repasaba alguno de los momentos claves de su romance.

Y es que antes de debutar juntos en la paternidad, Jessica y Kiko vivieron un momento muy duro en la relación a consecuencia de un aborto espontáneo que sufrió la modelo. Tan solo unas semanas después de haber anunciado el embarazo en la revista ¡Hola!, la pareja perdía al bebé que esperaban. Un duro trance que ha recordado a raíz de que su compañera, Sol Macaluso, narrara su reciente aborto gemelar.