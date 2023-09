La vida en directo ha vuelto latir en la casa de todos los españoles, este jueves, con el estreno, por fin, de una nueva edición de Gran Hermano VIP -la octava-, en Telecinco. Lo que supone, en propias palabras de Mediaset España Comunicación, el regreso del formato «que cambió la historia de la televisión en plena transición hacia el siglo XXI y que trajo consigo el nacimiento de todo un género, el del reality show, que ha derivado en innumerables versiones y adaptaciones internacionales».

Ha sido cerca de las once de la noche cuando una entregadísima Marta Flich ha aparecido en un plató cambiado, aunque con el mítico ojo como seña de identidad igualmente presente; y abierto las puertas de la casa más famosa de la pequeña pantalla en Guadalix de la Sierra. ¿La primera en entrar? Jessica Bueno. La ex de Kiko Rivera ha reaparecido en la pequeña pantalla, visiblemente emocionada, tras ocho años alejada del foco mediático. «Tengo ganas de comerme el mundo. Voy a darlo todo. He estado escondida durante muchos años y ahora vais a poder conocerme de verdad», ha dicho.

Jessica Bueno a su entrada en ‘GH VIP’ / Telecinco

Tras ella, ha llegado el turno de Oriana Marzoli, Laura Bozzo, Karina, Luca Dazi, quien saltó a la fama por su participación en la pasada edición de MasterChef, Michael Terlizzi o Gustavo, quien fuera el hombre de máxima confianza de María Teresa Campos. Si bien su nombre ya sonaba en las quinielas de posibles concursantes, lo cierto es que la reciente muerte de la veterana presentadora puso en duda su participación en el reality. «Esto para mí ha sido un regalo de ella, estoy feliz por estar aquí pero la pena la llevo por dentro», han sido sus primeras palabras. «Ella hubiera querido que yo estuviera aquí, estoy aquí por ella, le mando un beso al cielo. Siempre me dijo que cogiera cualquier oportunidad. Perdí a mi madre hace años y ella era mi segunda madre. Nos apoyábamos mutuamente, es muy duro pensar que ya no está. Siempre me ha protegido», ha añadido.

Tal y como ha contado Marta Flich, Gustavo cerró su participación en Gran Hermano VIP antes del fallecimiento de María Teresa, con el conocimiento previo, además, de sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, quienes lo han llamado antes de entrar a la casa. «Ayer tuve una llamada de las dos super bonita y desde aquí les mando un beso».

Gustavo Guillermo a su entrada en ‘GH VIP 8’ / Telecinco

También formará parte de esta edición Zeus Montiel, el hijo de Sara Montiel y Pepe Tous, Daniele del Moro, Pedro García Aguado, Pilar Llori, Alex Caniggia, Albert Infante y Sol Macaluso. Esta última, precisamente, era la única concursante confirmada antes de dar comienzo a la nueva edición. Su identidad fue desvelada durante la presentación del formato en el FesTVal, el festival de televisión de Vitoria que desde 2009, acoge los principales estrenos de las cadenas y plataformas televisivas para la temporada de otoño-invierno. «He tenido tantos retos en mi vida, que una mancha más al tigre…Miedo me han dado otras situaciones en mi vida, esto es entretenimiento y vamos a pasarlo bien», fueron sus palabras.

Adara Molinero, la última ganadora del formato

Gran Hermano VIP emitió su última edición, ensombrecida por la fuga de anunciantes en Telecinco provocada por el caso de abuso sexual a Carlota Prado en GH Revolution, en diciembre de 2019, con Jorge Javier Vázquez como presentador. Entonces, fue Adara Molinero quien se alzó con la victoria ante la mirada de más de 3,6 millones de espectadores (35,8% de cuota de pantalla). Unas cifras, que la cadena espera al menos rozar con esta nueva entrega del formato, pues se trata de una de las grandes apuestas de Mediaset para la temporada.