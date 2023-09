De Bosco a Rodri: las parejas más mediáticas de Adara Molinero

«Él es una persona maravillosa y le deseo lo mejor, me quedo con el cariño que nos tenemos después de estos cuatro meses». Con estas palabras Adara Molinero confirmaba el pasado día 2 de setiembre, el final de su relación con Bosco Martínez-Bordiu, el hijo del empresario Pedro Juan Blach y de Clotilde Martínez Bordiú, hermana del mítico Pocholo; a quien conoció durante su participación en la última edición de Supervivientes, en Honduras.

Si bien la suya parecía una relación idílica a su salida del programa de Telecinco, lo cierto es que las diferencias en la personalidad de cada uno de los miembros de la pareja, habrían hecho imposible que su romance prospere. Así, Bosco se une ya a la lista de conquistas, y fracasos, a su vez, de la fuera ganadora de Gran Hermano en televisión.

Adara Molinero y Bosco Martínez Bordiú / Instagram

Adara saltó a la fama públicamente en el año 2017, por su participación en el antes citado programa. En Guadalix de la Sierra conoció a Pol Badía. Ambos iniciaron una relación tan frenética como breve y llena de altibajos, que no logró salir a flote más allá de las paredes de la casa más famosa de la pequeña pantalla. De hecho, ambos terminaron por sentarse en los distintos platós de televisión que conforman la parrilla de Telecinco para lanzarse reproches. «Sentí mucho dolor con Pol, esa relación me generó mucha desconfianza. Me hizo muchísimo daño y jugó conmigo. Para él era todo televisión y espectáculo, solo quería dar contenido», explicó la joven.

Sea como fuere, lo cierto es que en su vuelta a la soltería, el reality de convivencia emitió una nueva temporada en la que Adara, se fijó en uno de sus concursantes: Hugo Sierra. Los dos vivieron un romance fruto del cuál nació el primer y único hijo, al menos de momento, de la joven, Martín. Pero el paso de los meses y su debut en la maternidad ocasionaron su ruptura definitiva.

Adara Molinero y Pol Badía en ‘Gran Hermano’ / Telecinco

Tras Hugo Sierra llegó el turno de Gianmarco Onestini. Adara fue llamada a participar de nuevo en Gran Hermano en 2019. Aunque esta vez, en la versión VIP del concurso. Contenta con ello, la madrileña entró en la casa dispuesta a todo, incluso, a enamorarse pese a tener pareja fuera. Adara y Gianmarco comenzaron su historia de amor en el concurso y tras él, se fueron a vivir juntos. Después de varios meses, el italiano sorprendía un día a través de su Instagram explicando que había decidido volver a su país natal porque su noviazgo con Adara había finalizado a causa de la aparición de una tercera persona: Rodri Fuertes, amigo y ex compañero de la madrileña de Gran Hermano 17.