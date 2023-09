La carta de Edmundo Arrocet sobre María Teresa Campos: «El que más la conoció fue Gustavo»

María Teresa Campos emitió un comunicado en 2020 anunciando que había terminado su historia de amor con Edmundo Arrocet. El humorista y la mítica presentadora han estado los tres últimos años sin cruzar palabra y sin tener ningún encuentro. Por eso la reacción de Edmundo ante la triste pérdida de María Teresa era tan interesante. Este último ha intentado pasar inadvertido, pues su interés no es convertirse en noticia por este suceso. Ha tenido muchos problemas con Terelu Campos y Carmen Borrego, por eso prefiere guardar las formas. No obstante, considera que ha llegado el momento de dar un paso adelante.

Edmundo Arrocet ha escrito una carta para explicar sus sentimientos hacia María Teresa Campos. La presentadora confirmó en 2014 que había vuelto a enamorarse y desde el primer momento supo que iba a ser diferente. Edmundo, popularmente conocido como Bigote Arrocet, era un rostro muy querido, así que el público iba a interesarse en el romance. Fue sincera y dio muchos detalles, por eso esta historia ha estado en boca de todos durante tanto tiempo.

María Teresa Campos y Edmundo Arrocet en Málaga / Gtres

Terelu Campos insiste en que el artista rompió con su madre a través de un mensaje, gesto que no consigue perdonar. María Teresa, al descubrir las intenciones del que fue su último novio, le pidió a su chófer, Gustavo Guillermo, que le llevase a la estación. Campos sabía que Edmundo iba a pasar por allí y quería tener un encuentro con él cara a cara, pero no fue posible. Las Campos no olvidan el comportamiento de Arrocet, pero él promete que nunca tuvo malas intenciones.

Edmundo Arrocet da la cara por Gustavo Guillermo, el chófer de María Teresa

María Teresa Campos, Gustavo Guillermo y Terelu Campos / GTRES

Gustavo Guillermo es un rostro con mucha notoriedad pública porque hace unos meses le acusaron de ser el topo de la familia Campos. Kiko Hernández aseguró que había grabado a Carmen Borrego sin su consentimiento y él terminó reconociendo su error. Sin embargo, continuó trabajando para María Teresa porque la comunicadora le consideraba un hijo más y Terelu Campos no quería que se llevase un disgusto. Es decir, la matriarca del clan nunca llegó a enterarse de lo que estaba pasando con su chófer en los medios de comunicación.

Edmundo Arrocet ha defendido a Gustavo Guillermo. Coincidió con él durante el tiempo que estuvo viviendo en la mansión de María Teresa Campos y entablaron una bonita amistad, a pesar de que Gustavo no habló bien del humorista después de la famosa ruptura. El conductor se posicionó al lado de María Teresa y Arrocet lo entiende perfectamente, pues disfrutaban de una unión especial. Es más, está convencido que, después de él, era la persona que más le conocía.

En una carta que Edmundo ha mandado al periodista Saúl Ortiz, escribe: «Teresa trató a mi familia con amor y dulzura infinita, quizás más de la que yo traté a la suya por el poco tiempo compartido. Creo que, de todos, el que más la conoció después de mí, fue Gustavo».

La carta que ha mandado Edmundo

Pese a todos los problemas que tuvo con ella, el humorista ha querido poner en valor la faceta laboral de María Teresa Campos. La carta, publicada en el diario 20 Minutos, está dando mucho de qué hablar. Edmundo dedica uno de los párrafos a destacar la pasión que tenía la presentadora por continuar ejerciendo su profesión.

Edmundo Arrocet en los Oscar del Humor / Gtres

«Quiero destacar su amor al trabajo, su inteligencia, la facilidad de palabra y su carácter fuerte en algunos momentos. Pero también su capacidad para moverse en las artes de las falsedades de ciertos seres humanos. Los secretos y confesiones los conozco yo en toda su magnitud, ya que a nuestras edades no estábamos para contarnos mentiras». Estas palabras podrían abrir una nueva guerra contra Terelu Campos, pues Arrocet asegura que él conocía mejor a Teresa que sus hijas.