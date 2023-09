El ‘pique’ histórico entre María Jiménez y María Teresa Campos por Bigote Arrocet

Esta semana está siendo marcada por las tristes pérdidas de figuras icónicas de nuestro país. Si hace unos días el mundo de la comunicación se vestía de luto para despedir a María Teresa Campos, una de las periodistas más influyentes de los últimos tiempos, hoy España se levantaba con la triste noticia del fallecimiento de María Jiménez a los 73 años. Así lo ha informado su hijo a través de un comunicado oficial, donde resaltaba la «personalidad arrolladora» que siempre había mostrado su madre frente a las cámaras, definiéndola como una mujer «valiente y fuerte que luchó contra todas las adversidades más allá de lo imaginable».

No hay duda de que María Teresa Campos y María Jiménez serán los nombres que más acapararán los titulares de las próximas jornadas informativas pero lo cierto es que no es la primera vez que ambas personalidades protagonizan, de manera conjunta, diferentes noticias. Sin ir más lejos, hace tan solo unos años, la interprete de Se acabó alzó la voz a través de una entrevista donde se sinceró sobre el «pique» (desconocido hasta entonces) que había vivido con la mítica presentadora de televisión. Pero ¿Cuál fue el motivo? Pues nada más y nada menos que Edmundo Arrocet.

María Jiménez acudió al programa de Sábado Deluxe, como tantas veces hacía, y sorprendiendo a la matriarca del clan Campos, la cantante aseguró que el humorista era muy mujeriego. Unas palabras que no sentaron del todo bien a la periodista quien, por aquel entonces, mantenía una relación sentimental con él. Días después, según contó la artista posteriormente en una charla con Toñi Moreno, María Teresa no dudó en hacerle saber el disgusto y el enfado que sentía tras haber escuchado su opinión. «Me llamó como una leona a las once de la mañana y yo tengo el sueño cambiado y me había dormido a las nueve», comenzaba a explicar.

María Jiménez en el programa ‘Sábado Deluxe’/ Mediaset

«‘Mira Teresa, estoy dormida’, le dije. Y ella seguía: ¡Edmundo está muy enfadado contigo!’, y le dije: ‘¡Que me deje!». La confesión de Jiménez para la revista Lecturas fue muy comentada ya que dio pie a un sinfín de conjeturas que señalaban que la relación de amistad entre ambas llegó a estar en riesgo por la opinión que manifestó la cantante en el espacio televisivo mencionado. En la misma entrevista, María Jiménez quiso dejar claro que, desde hacía tiempo, tenía una muy buena relación con Edmundo y que, al igual que María Teresa, le llegó a reprender por su comentario pero, sin embargo, nunca le negó que fuera mentira lo que pronunció.

Edmundo Arrocet y María Teresa Campos/ Gtres

Edmundo Arrocet y María Teresa Campos dieron por concluida su relación en 2019 y, aunque todavía se desconozcan con claridad los motivos exactos que los llevó a finalizar su historia, lo cierto es que, con los pocos detalles que han trascendido, parece que no acabaron de la mejor de las maneras. No obstante, tras conocer su fallecimiento, el humorista ha confesado que tanto él como su familia están muy tristes por su pérdida. Hace tan solo unas horas se ha conocido la muerte de María Jiménez otra de sus grandes amigas pero, por ahora, no se ha pronunciado al respecto. Y es que, de acuerdo con sus últimas palabras que ha pronunciado para Espejo Público, se encuentra en América en un campo donde «no hay conexión con la televisión», por lo que aún puede que no sea conocedor de esta triste e inesperada pérdida.