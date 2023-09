Su gran tragedia y su pilar fundamental: los dos hijos de María Jiménez

María Jiménez ha fallecido esta madrugada en Sevilla a los 73 años. Ha sido su familia la que ha confirmado la triste noticia a través de un comunicado que ha remitido a los medios: «Con profunda tristeza y dolor en nuestros corazones, despedimos hoy a María Jiménez, mujer amada y respetada por su compromiso inquebrantable con su familia, amigos, y admiradores. Un espíritu indomable, una personalidad arrolladora, una mujer fuerte y valiente que lucho contra todas las adversidades más allá de lo imaginable», reza el texto, firmado por su hijo Alejandro.

A pesar de que María Jiménez ha sido uno de los rostros más destacados del panorama nacional, con una carrera de más de 50 años cargada de éxitos, lo cierto es que su vida personal no fue fácil. Uno de sus mayores apoyos a lo largo de los años ha sido su hijo Alejandro, fruto de su matrimonio con Pepe Sancho.

María Jiménez y su hijo Alejandro. / Gtres

Aunque ha sido siempre su mejor apoyo, Alejandro se ha mantenido en la mayoría de ocasiones en un discreto segundo plano. No obstante, no dudó en sentarse en un plató para hablar de lo mal que lo había pasado su madre en su matrimonio. En una entrevista en Sábado Deluxe, Alejandro habló de la relación tóxica entre sus padres y de cómo ambos tenían caracteres complicados, como dos trenes que chocan y resulta muy desagradable: «Estaba todo el día apagando hogueras en casa», dijo. Alejandro también habló de las infidelidades de su padre y de cómo él mismo se las había contado a su madre y recordó lo mal que lo pasó por la separación: «La separación fue horrorosa, me frieron la cabeza. Yo estaba en medio», recalcó.

María Jiménez con Pepe Sancho y su hijo Alejandro. / Gtres

Sin embargo, María Jiménez también fue madre en solitario de Rocío, que murió en el año 1985 en un accidente de tráfico. El fallecimiento de su hija fue uno de los golpes más duros a los que tuvo que hacer frente la artista, apenas dos años después del nacimiento de su hijo pequeño, Alejandro.

María Jiménez con su hijo Alejandro. / Gtres

La muerte de Rocío fue un shock para la cantante, que pensaba que su hija estaba en un tren de camino al colegio en lugar de en el coche en el que perdió la vida. Para ella, el accidente marcó un antes y un después. María Jiménez tuvo que aprender a vivir sin su hija, pero siempre la tuvo muy presente.

No obstante, no le gustaba hablar de la muerte de su hija, porque era uno de los momentos más dolorosos de su vida. En una ocasión, en una intervención en el programa Lazos de sangre, la cantante comentó que tuvo una hija preciosa, pero que no quería hablar de ello porque se ponía muy triste: «Igual que Dios me la dio, me la quitó», dijo.

En unas declaraciones hace dos años en Sábado Deluxe, María Jiménez volvió a referirse a Rocío y dijo que cada día se acordaba de ella: «el dolor sigue, la herida se va cerrando pero el dolor no. Solo vas colocando el dolor en un sitio para que te deje vivir y caminar». Además, comentó que, cuando murió Rocío, se le quitaron las ganas de vivir.

Para Pepe Sancho, la muerte de Rocío también fue un duro golpe ya que, aunque no era el padre biológico de la joven, la trataba como a una hija. De hecho, había sido él quien habría llevado a Rocío a la estación en la que iba a coger el tren al que nunca se subió.