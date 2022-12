De ‘hermano’ a traidor: Terelu Campos desmonta el supuesto buen hacer del chófer de su madre

Parece ser que Belén Rodríguez no sería la única “traidora” que ha salido a la luz en las últimas semanas. Pese a apuntar todos los focos a la colaboradora en diversas ocasiones, ahora la atención la ha acaparado Gustavo, el chófer de María Teresa Campos, que al parecer no estaría actuando de una manera correcta según la hija mayor de la presentadora, habiendo sido partícipe junto a la que fuera amiga de Kiko Hernández de una llamada a la prensa que ponía en jaque a la familia Campos en una situación totalmente distendida.

Terelu Campos ha sido la encargada de tomar la palabra en Sálvame para hablar largo y tendido sobre las actitudes que habría tenido al que algún día llegó a considerar su hermano. Y es que, pese a ser uno de los pilares fundamentales en la vida de la matriarca del clan Campos, lo cierto es que Gustavo parece estar llevando a cabo unos movimientos que no han gustado en absoluto a la hermana de Carmen Borrego: “He aplicado el sentido común y he llegado a conclusiones que sé que no son erróneas”, comenzaba explicando, dejando entrever que ha tenido tiempo de hacerse muchas preguntas mientras su madre “está retirada de la vida pública”, resolviendo así algunas incógnitas que apuntan directamente al protagonista mencionado.

Tanto es así, que Terelu habría cogido el teléfono para llamar a Gustavo y arreglar sus diferencias: “Tuve una conversación con Gustavo ayer. Me recriminó un poco que por qué no le había llamado yo a él, pero le dije que no sentía que tuviera que ser yo quien le llamara, yo he dado por hecho cosas que son así”, desvelaba, para después entrar en más detalles: “No se producen determinados acontecimientos sin la colaboración de Gustavo”, zanjaba, dejando entrever que el chófer de su progenitora habría sido una pieza clave en ciertos aspectos que parecen ser todo un enigma: “Después de la conversación, él entendió perfectamente mis sentimientos y lo que había ocurrido. Él me manifiesta que no había sido consciente y yo le dijo que voy a hacer un ejercicio para creerlo porque, si no es consciente, me parece una torpeza por su parte”, señalaba la madre de Alejandra Rubio, teniendo “la sensación de que la amistad de una persona ha hecho que mueva hilos durante años para hacer daño a su hija y a ella, utilizando a una persona con vulnerabilidad”. Esta no sería otra que su madre, a quien Terelu respeta por encima de todo y es el principal motivo por el que Campos ha optado por no tomar decisiones precipitadas: “Esa persona tiene unos sentimientos que yo respeto y que yo, dada su vulnerabilidad, no se los voy a arrancar porque no me da la gana”.

No obstante, la ex de Pipi Estrada parece permanecer firme en sus convicciones a la hora de considerar a Gustavo “una grandísima decepción” por la que “está hecha polvo”, habiendo confiado en él en diversas ocasiones hasta que se ha percatado de que llegó a dar la espalda tanto a ella como a sus familiares por favorecer a Belén Rodríguez y a los medios.