El impactante cambio físico de Miriam Sánchez: del éxito televisivo a su guerra con Pipi Estrada

Miriam Sánchez no atraviesa su mejor momento. Las últimas imágenes de la que fuera ganadora de Supervivientes no han estado exentas de polémica. Sin ir más lejos, el pasado mes de agosto protagonizó junto a su ex pareja, un enfrentamiento en plena calle de Madrid. Fue Sálvame quien emitió los vídeos del conflicto. “Fui a la ayuda de Miriam, pero no sé qué ha podido pasar en su cabeza, en su cuerpo, pero ha sido una reacción desproporcionada», contó el colaborador el mencionado espacio.

Tal y como se puede apreciar en el contenido audiovisual, los que fueron en su día asesores del amor en Mujeres y Hombres y Viceversa, se gritaron hasta que Pipi se marchó del lugar de los hechos. ¡Ven aquí ahora mismo! ¿Qué vamos a hacer cuando no esté Miriam?», le gritaba Miriam. Después de darse a conocer lo ocurrido, Pipi Estrada narró que Sánchez estaba fuera de sí, que no parecía ella misma. «De repente no entendía nada, la reacción, por qué y sobre todo este momento de autodestrucción». Bajo su punto de vista, ella se encuentra en un momento “muy vulnerable” en el que sufre “muchos miedos”. De hecho, cree que ve a su actual pareja «como su enemiga”.

La polémica llegaba de nuevo a la vida de Miriam Sánchez unos días después de que los medios se hicieran eco de este complicado episodio que la colocó de nuevo en el ojo del huracán. La televisiva se convertía en la protagonista de Viernes Deluxe para dar su versión de los hechos, sin embargo, a última hora cancelaron su visita al plató de Telecinco. “Me han dejado tirada a última hora”, indicó en sus redes sociales.

“Después de 72 horas de entrevistas, dos semanas de hablar de mí en televisión, de hablar de mi hija colaboradores, mi expareja… Después de decir que estoy enferma y loca sin conocimiento de causa, después de años de no trabajar para Mediaset y llamarme gorda durante 2019… Miles de cosas», añadió. “Por lo que sea no interesa mi entrevista, pero por lo de mi personita no es. Una vez me habéis exprimido y habéis dado audiencia, sois tan miserables de haberme disparado el nivel de ansiedad», continuó visiblemente molesta. “No voy a volver a salir en Telecinco nunca más, quiero ser anónima (…) Me quitan las putas ganas de vivir», aseguró en otro vídeo con el que pretende llevar a Mediaset y a La Fábrica de la Tele a los juzgados.

El paso por quirófano de Miriam Sánchez

En 2019 Miriam Sánchez pasó por quirófano para retocar su físico, ya que en los últimos años ha sufrido una llamativa transformación. La clínica en la que se sometió a la operación, así como la propia Miriam, compartieron todos los detalles de la intervención. Primero, la ex pareja de Pipi Estrada se sometió a una innovadora técnica llamada Lipo Vaser, que consiste en hacer líquida la grasa para facilitar su extracción.

Miriam Sánchez en ‘Sálvame’ / TelecincoDe esta manera, se realizó una liposucción en brazos, espalda, flancos, abdomen, cara interna de los muslos, trocánteres y glúteos. Después, esa grasa ha sido trasladada al pecho de Miriam Sánchez. Según el cirujano Lluís Vecilla, es un «lipofilling mamario, es decir, hemos aumentado un poco el volumen y también hemos reubicado los volumenes de cada mama, que estaban un poco distorsionados por varias cirugías anteriores».