Pese a que Terelu Campos siempre ha querido mantener a su hija alejada de la televisión, Alejandra Rubio ha terminado siguiendo los pasos del clan familiar. Con tan solo 22 años, la joven ya forma parte de los rostros más conocidos de Telecinco, donde trabaja en calidad de colaboradora. En este último año, ha estado al pie del cañón en el programa de los fines de semana, Viva la vida, hasta su cancelación en verano. Ahora, con Emma García de regreso, la sobrina de Carmen Borrego ha vuelto a ser habitual en el plató de Mediaset, que esta vez ha comenzado nuevo programa bajo el nombre de Fiesta.

Sin embargo, tal ha sido su pasión por el mundo de la comunicación, que la influencer se ha embarcado en una nueva aventura de la mano de ABC. Con la llegada de septiembre, el periódico fichó por Alejandra Rubio como encargada de realizar entrevistas a jóvenes talentos. Un nuevo proyecto laboral que no ha estado exento de polémica, pues muchos han criticado su labor periodística como intrusismo laboral. “La gente que sin ni siquiera haber leído la entrevista lo critica por ser nieta de mi abuela…Estoy un poco cansada de todo eso. Yo no voy de periodista porque no lo soy”, zanjó frente a las críticas.

Y es que, desde que su nombre comenzase a sonar con fuerza al cumplir los 18 años, la hija de Terelu Campos ha probado suerte en múltiples campos. Alejandra empezó estudiando diseño de moda, una carrera que parecía hacerle mucha ilusión pero que finalmente terminó aparcando por motivos hasta la fecha desconocidos. Tras su decisión y con el objetivo de seguir formándose, comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Nebrija. Tras un año en el que parecía haber dejado la carrera de lado, optó por cogerse menos asignaturas para poder sacarlas bien, pues ella misma confesó que no tenía el tiempo suficiente para dedicarle lo que se necesitaba. Pasó de manera presencial a distancia, pero no pudo combinar su trabajo en la televisión y su papel de influencer con el de estudiante y decidió dejarla a un lado.

Tras probar suerte en este campo, la sobrina de Carmen Borrego se lanzó a estudiar arte dramático en una de las escuelas más importantes del panorama nacional. Con el objetivo de adquirir destreza para sentarse en cualquier tipo de plató sin problema, Rubio hizo un curso de 15 horas semanas en la prestigiosa academia Juan Codina, ubicada en el barrio de Lavapiés. La influencer comenzó a formarse junto a actores de la talla de Hugo Silva, en un intentó por dar el salto a la gran pantalla, sin embargo, nada más se supo de esa faceta suya de actriz.

Y es que, parece que el mundo de la comunicación es su punto débil, una herencia del clan Campos que podría haber abierto sus ojos a un futuro laboral. “Muy feliz de contar que voy a escribir los sábados en el periódico ABC entrevistando a jóvenes talentos. Gracias por todo el apoyo que está recibiendo esta primera entrevista”, comunicó así su nuevo proyecto. Ahora, Alejandra Rubio continuará con el legado profesional de su abuela, María Teresa Campos, su persona favorita en el mundo entero y la que se ha convertido ya en su mayor fan.