Alejandra Rubio celebra sus 22 años con un nuevo objetivo

Alejandra Rubio está de celebración. La única hija de Terelu Campos cumple 22 años y lo ha querido celebrar por todo lo alto. La exclusiva discoteca madrileña, Caro Club, situada en el centro de la capital, ha reunido a los seres más queridos de la colaboradora de Telecinco para verla soplar las velas un año más. Alejandra, que se encuentra en uno de los momentos más bonitos de su vida, se ha mostrado feliz y radiante frente a las cámaras.

Mucho ha cambiado su vida desde que, tras una infancia y adolescencia alejada de los focos mediáticos, en 2020 se comenzó a abrir paso en el mundo de la televisión. Poco a poco y gracias a su esfuerzo y constancia en el trabajo, Alejandra se ha convertido en una de las colaboradoras más queridas de Viva la vida, siguiendo así el legado familiar de las Campos. Además, la joven compagina su trayectoria profesional en la pequeña pantalla con su papel con influencer en las redes sociales y, ahora, con su nueva faceta como actriz. Una mujer terremoto que, a sus 22 añitos, ya se ha labrado un futuro de lo más prometedor.

Una nueva etapa y un nuevo objetivo

“Estoy en un muy buen momento. Estoy muy feliz”, ha confesado ilusionada a las cámaras durante la celebración de su nueva vuelta al sol. Con varios proyectos por delante y comenzando una nueva etapa de su vida junto a su novio, Carlos Agüera, la colaboradora de Mediaset está disfrutando de las cosas buenas que se han puesto en su camino. La joven se matriculaba hace unos meses en el Estudio Juan Codina para comenzar a formarse como actriz, un sueño que parece hacerla muy feliz. Su objetivo es “lo que todo actor desea: trabajar de ello”, como ha explicado a los micrófonos. “Iba muy enfocada al cine, pero me he dado cuenta que el teatro me gusta”, ha confesado. Sin embargo, ha dejado bien claro que no dejaría su trabajo en Viva la vida por el momento, aunque le surgiera un proyecto dentro de la industria cinematográfica. Su abuela, que le ha repetido mil veces que se iniciase en esta nueva aventura, está muy orgullosa de que su nieta esté cumpliendo uno de sus mayores propósitos. “Ella estudió arte dramático, así que está encantada”, ha contado emocionada Alejandra.

Como todo el mundo sabe, Alejandra Rubio es una joven multifacética, que lo mismo está en un plató de televisión comentando la actualidad, que promoviendo la moda a través de su cuenta de Instagram. Sin embargo, lo que sí ha dejado bien claro públicamente es que ahora no está preparada para formar parte de ningún reality. “Por ahora no. Lo voy a dejar en standby. No creo que sea mi momento ni que esté preparada”, ha confesado a los medios al preguntarle por su posible participación en Supervivientes. Aunque nunca digas nunca.

Con el corazón lleno

Ahora, la colaboradora de Mediaset está disfrutando de su juventud y de las cosas tan bonitas que la vida le está poniendo en su camino, como la relación con su pareja Carlos, del que ha asegurado estar muy enamorada. “Somos súper parecidos, nos llevamos genial y compartimos muchas cosas, que creo que es lo importante”, se ha sincerado. No obstante, los planes de boda y de ser madre joven tendrán que esperar: “Por ahora no, es muy pronto”. Centrada en su trabajo y más feliz que nunca, Alejandra sopla las velas un año más rodeada de los suyos. Y para festejar la vida, la joven ha reunido a todos sus seres queridos en una fiesta de lo más especial, donde no han faltado ni la tarta ni el photocall. Aunque la gran ausencia de la noche ha sido la de su abuela María Teresa Campos que no ha asistido por las altas horas de la noche, quien no se ha querido perder semejante festín ha sido su madre Terelu que, ilusionada por ver a su pequeña hacerse mayor, se ha deshecho en halagos frente a las cámaras: “La veo muy contenta, buscándose la vida, que es bueno y estudiando interpretación, que sé que le gusta”. Sin duda, un momento muy especial para Alejandra que, a sus 22 añitos, ya se ha comido medio mundo y otro medio que le espera.