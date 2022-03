Las Campos reaparecen más unidas que nunca en ‘Mi casa es la tuya’

En un intento por reinventarse, Telecinco ha hecho un giro en su parrilla habitual de los sábados para dar paso a Mi casa es la tuya, un formato que era más común ver emitido en los días de diario. Teniendo en cuenta la bajada de audiencias de Sábado Deluxe, la cúpula decidió pasarlo a la noche de los viernes, quedando ahora libre ese hueco tan codiciado de los fines de semana.

Teniendo la gran responsabilidad de no defraudar a los espectadores, Bertín ha optado por María Teresa Campos como invitada para dar continuidad a su propio programa. El cantante dio el pistoletazo de salida a esta nueva temporada de la mano de Ana Obregón, a la cual cogió el testigo más tarde Bárbara Rey. Un listón muy difícil de superar al que se unirá la periodista, dejando en la pantalla algunos momentos personales en compañía de sus hijas y de su nieta.

Según se ha podido ver en el avance emitido por la cadena de Fuencarral, la ex de Bigote Arrocet ha llegado al espacio televisivo del intérprete con muchas ganas de hablar y de explicar las últimas declaraciones que hizo en una entrevista a Anne Igartiburu, dejando claro su deseo de volver a formar parte de algún programa: “Soy mayor, pero no soy tonta y no entiendo por qué me tengo que quedar en casa”, analizaba la octogenaria en el momento en el que Osborne le preguntó sobre su futuro laboral. Y es que, pese a sus 80 años, María Teresa se encuentra en un momento feliz de su vida que no quiere desaprovechar para quemar el último cartucho de una impecable carrera laboral. También cabe recordar su vida amorosa, en la cual estuvo presente recientemente Edmundo Arrocet: “No diría nada nunca porque se puede creer el rey del mambo, y el rey del mambo no es”, pronunciaba la abuela de la influencer, haciendo referencia al humorista y a los verdaderos motivos de su ruptura.

En esta andadura también ha contado con el apoyo de sus hijas y de su nieta. Son muchas las polémicas en las que se han visto envueltas tanto Carmen Borrego como a Terelu Campos a consecuencia de su enemistad, razón por la que ambas han querido demostrar públicamente que todo parece haber vuelto a la normalidad en su relación: “A mi madre siempre la hemos tenido al margen. Ella siempre dice ‘iba a cambiar de cadena y me lo encontré’”, desvelaba Borrego. Las colaboradoras de Sálvame también han querido formar parte de Mi casa es la tuya, viéndose en las primeras imágenes cómo Alejandra Rubio no parece estar muy segura de que todo vaya a salir bien: “A ver qué tal”, decía, a lo que su madre respondía muy tranquila: “A ver cómo se da todo, yo tengo que decirte que toda la vida me he llevado fenomenal con mi hermana”. Más tarde, tanto ellas como Carmen se ponían frente a los fogones para preparar la comida que posteriormente degustarán junto a la matriarca del clan Campos y al presentador.