Para Alejandra Rubio el año nuevo ha comenzado en septiembre. Recién llegada de las vacaciones estivales, la hija de Terelu Campos se ha embarcado en una nueva aventura profesional. Ahora, además de colaboradora en Telecinco, la influencer ha comenzado a trabajar realizando entrevistas en un periódico de gran tirada nacional. Un nuevo rumbo en su carrera periodística que no ha sido bien acogido en el universo 2.0.

Y, precisamente, este ha sido el tema a tratar en el segundo programa de Fiesta. La joven se ha sentado en el espacio conducido por Emma García para narrar cómo está afrontando esta nueva andadura y, sobre todo, cómo está llevando las críticas. “Yo suelo pasar, sobre todo de los insultos, pero como es algo nuevo para mí y me importa mucho porque me lo estoy currando mucho para hacerlo bien, me molesta que juzguen sin ni siquiera verme”, ha confesado molesta con los comentarios que ha recibido a través de las redes sociales.

“El fin del mundo está aquí!!! Alejandra Rubio, hija de Terelu, escribe una sección en el ABC todos los sábados! Y encima se pone las gafas para parecer intelectual!!”, ha sido uno de los comentarios que han escrito los usuarios de Twitter. Y es que, la sobrina de Carmen Borrego ya está cansada de siempre tener que pasar por la misma situación. “La gente que sin ni siquiera haber leído la entrevista lo critica por ser nieta de mi abuela…Estoy un poco cansada de todo eso”, ha sentenciado visiblemente seria. Asimismo, la influencer ha aprovechado la oportunidad para dejar claro que ella no es periodista, simplemente escribe y, si a la gente le gusta, le contratan. “Yo no voy de periodista porque no lo soy”, ha dicho tajante.

Sin embargo, sus compañeros en el plató han querido sacar la cara por ella y defender su nueva andadura en el mundo de la comunicación. “Es un reclamo diferente, ella tiene un perfil que puede gustar mucho a algunos anunciantes”, han expresado algunos de los colaboradores. De igual forma, Ana María Aldón ha comparado la situación de Alejandra Rubio con la de Gloria Camila cuando se inició en la interpretación: “Gloria recibió muchas críticas e hizo caso omiso y triunfó con la serie de TVE”.

Aún así, la hija de Terelu Campos, ha sabido combinar a la perfección su nuevo papel como entrevistadora, con su contrato como colaboradora y su perfil de estudiante de arte dramático. Pero, pese a las críticas que le han llovido desde que anunciara la noticia, Alejandra Rubio está muy orgullosa del trabajo que está llevando a cabo, al igual que su abuela, María Teresa Campos, que se ha convertido en su mayor fan y en su fiel lectora.

Y precisamente ha sido la veterana presentadora la que ha querido mandarle un mensaje muy emotivo de apoyo a su nieta que el programa conducido por Emma García ha querido mostrar para darle una sorpresa en estos momentos tan polémicos. “Te quiero como siempre o mucho más. Así que, ya lo sabes, yo estaré presente en cada cosa que hagas porque me gusta mucho verte, no porque seas mi nieta. Tienes mucha clase y una manera de decir las cosas como yo creo que hay que decirlas”, ha expresado María Teresa. Unas palabras que han sido recibidas con orgullo por su nieta, que agradece tener a un gran ejemplo del mundo de la televisión a su lado.