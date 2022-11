Del amor al odio sin preámbulos: las últimas palabras de Jorge Javier a Belén Ro antes del cisma

Los últimos días probablemente no estén siendo nada fáciles para Belén Rodríguez, y no es para menos. Pese a ser uno de los personajes televisivos más queridos por parte de compañeros de la talla de Jorge Javier Vázquez o Kiko Hernández, la reputación de la colaboradora ha caído en picado a raíz de que ella misma se sometiera a un Deluxe en el que se descubría que había desvelado a varias personas algunos detalles económicos del ex concursante de Gran Hermano. Algo que no habría gustado ni a este ni a algunos de sus más allegados, razón por la que habrían optado por cortar de raíz cualquier tipo de conexión con la periodista.

Era hace escasas horas cuando el emblemático presentador de Sálvame ponía punto final a más de dos décadas de amistad: “Yo la bloqueé el martes pasado. Personalmente, estoy pasando por un proceso personal por el que estoy yendo a una terapia, a un especialista que me está ayudando muchísimo. En todo este proceso, Belén Esteban me dijo que había vuelto peor de las vacaciones, pero no, he vuelto mucho más lúcido. Ahora hay una serie de cosas por las que no quiero pasar en este momento de mi vida”, comenzaba explicando, dejando entrever que Rodríguez ya no forma parte de sus planes futuros: “Después de tener varias discusiones en muy poco tiempo, le advertí de que este fin de semana iba a ser muy importante para mí porque estaba pendiente del lanzamiento de mi libro. Era una de las cosas más importantes para mí ahora mismo, por eso necesitaba calma. Necesitaba tranquilidad (…) Ella me pidió un favor para un amigo el lunes por la mañana muy temprano y a mí se me pasó porque estuve toda la mañana haciendo entrevistas de promoción y fotografías. Cuando estoy grabando En el nombre de Rocío recibo un mensaje de ella, únicamente cogí el móvil y le dije: ‘Belén, vete a la mierda’, en una nota de voz. Su respuesta fue todavía peor y entonces la bloqueé. No me lo merezco”, contaba el maestro de ceremonias, demostrando así que no tiene intención alguna de dar su brazo a torcer en esta guerra abierta.

De esta manera, el de Badalona ha admitido que nada tiene que ver su pensamiento actual con el que tenía cuando escribía su última obra, Antes del olvido. Y es que, una de las personas a las que dedicó este libro fue nada más y nada menos que a Belén Rodríguez. Además de Mila Ximénez, Alba Santana, o su madre “La Mari”, el catalán hacía hincapié en las últimas páginas en su amistad con su compañera de profesión: “Amiga. Nos llamamos todos los días sobre las seis de la mañana para certificar que estamos vivos”, era una de las frases que Jorge Javier dedicaba a la comunicadora, probablemente sin llegar a imaginar que tan solo unos meses después poco o nada quedaría de esa buena sintonía.