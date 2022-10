Fue hace apenas 10 días cuando Kiko Hernández desveló en Sálvame el palpable distanciamiento con Marta López. “Ha habido una ruptura”, dijo en tono de broma. Pero nada más lejos de la realidad. Pese a que nadie sabía los motivos, ni si quiera la propia afectada, lo cierto es que su amistad había cobrado otro rumbo y su relación se había enfriado de forma notable. Ahora, ambos han dejado a un lado las diferencias y han retomado lo que un día tuvieron con un cálido abrazo.

Tras hablar del problema en el plató de televisión y hacer las paces, Kiko ha querido dejar constancia en sus redes sociales del cariño que siempre le tendrá a su amiga y compañera de profesión. “No quiero perderte, no quiero dejarte, no quiero alejarme de ti, ni que tú te alejes de mí, quiero tenerte en mi vida”, ha escrito junto a una fotografía del abrazo, terminando su declaración de intenciones con el hashtag #losiento. Y es que, el colaborador tiene claro que quiere a la televisiva en su vida por muchos años más, pase lo que pase y le pese a quien le pese.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Hernández (@kikohernandeztv)

Un post que Marta López no ha dudado en comentar, con un escueto pero sincero “te quiero”. Aunque esta reconciliación ha sido aplaudida por muchos amigos y conocidos de la pareja de amigos, lo cierto es que los seguidores de Kiko han visto este momento como un “circo”. “Sois unos comediantes”, “Vaya paripé” o “Todo sea por hacer audiencia”, han sido algunos de los más vitoreados por la audiencia. Por su parte, la televisiva no ha dejado constancia de esta reconciliación en el universo 2.0.

El reencuentro

Todo comenzó cuando Marta López no pudo evitar las lágrimas al hablar de su distanciamiento con el colaborador. Una tristeza que Kiko no entendió dado que en una semana no ha querido atender sus llamadas ni escuchar sus explicaciones. “Quizá ya no le viene bien mi amistad, ya no le compensa o no le aporto nada”, reflexionó ella, totalmente hundida. Unas palabras que Kiko reprochó: “Yo nunca haría esto con un amigo. Si llego a saber que la cosa está tan mal, ni se me ocurre decir eso”.

Mientras la colaboradora no era capaz de recomponerse, Jorge Javier Vázquez le pidió a su compañero que le diera un abrazo, a lo que este se negó por completo: “No, porque este show…”. Una actitud que no entendió en absoluto el presentador: “No es show, es humanidad. Se te está escapando el control de la situación en la tele, no sabes cómo domarlo, estás dando manotazos al aire y gente que te está tendiendo la mano como hace años no lo estás aceptando, no sé por qué”.

En ese momento, Kiko Hernández reculó y entonó el mea culpa: “Me he equivocado, porque es tanto lo que me ha aportado…Son 20 años, coño, y esto no se rompe de la noche a la mañana. Te lo he querido contar 20 veces, esta semana quería decirte eso”. Tras escuchar atentamente a su amigo, Marta respondió: “Te voy a decir una cosa, todos los que tienes aquí te querrán, no sé si más o menos, pero si juntas a todos no te quieren como te quiero yo, porque mataría por ti. Eso no se puede comparar”. Unas palabras de reconciliación que acabaron en abrazo, borrón y cuenta nueva.