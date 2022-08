El amor en ocasiones duele. Y si no que se lo digan a Marta López, que hace apenas unos días confirmó públicamente que su historia de amor con Rubén Gaha había llegado a su fin. Tras muchos rumores sobre una crisis de pareja, ambos decidieron dar el paso de contar que habían decidido tomar caminos por separado. Un nuevo varapalo en el corazón de la televisiva, que aún se encuentra afrontando este desamor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta López (@martalopeztv)

Aunque durante su intervención en Ya es verano admitió no querer hablar de ruptura sino de “separación”, lo cierto es que la felicidad junto al policía nacional parece haberse acabado de forma definitiva -y sin vuelta atrás-. Es por ello que, en estos días tan difíciles, la tertuliana ha querido poner tierra de por medio y se ha desplazado hasta Huelva, su refugio particular. Exponiendo sus sentimientos por primera vez, Marta ha compartido una reflexión con todos sus seguidores: “No soy tan buena como parezco, ni tan mala como alguno piensa. Nunca voy a ser lo que a otros les gustaría que fuera, tan solo soy lo que la vida me está enseñando, no me preguntó si quería ser fuerte, la vida me obligó a serlo”, ha comenzado diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta López (@martalopeztv)

Con una instantánea disfrutando pensativa del mar, la colaboradora de Telecinco ha abierto de par en par su corazón: “Me criticarán sin motivos, me odiarán sin razones y me van a lastimar sin darme explicaciones. Me va a doler y quizá lloraré, pero las heridas sanan y aprenderé a vivir de ellas, me haré fuerte y frágil a la vez pero todo lo vivido me ha convertido en lo que soy, ese tipo de mujer con la que te vas a la guerra porque sabes que nunca te abandonará”. ¿Será esta una indirecta para el que hasta hace dos días era el amor de su vida? Sea como fuere, lo que está claro es que el corazón de la tertuliana todavía tiene mucho que sanar.

Una bache amoroso que ha hecho mella en su situación sentimental, pues la televisiva ya dijo en más de una ocasión que Rubén era el hombre con el que quería pasar por el altar. Y es que, precisamente ha sido su amor y su ilusión porque todo volviera a la normalidad lo que le hizo no querer hablar de ruptura, sino de un pequeño punto y aparte en su relación: “No sé lo que nos va a deparar el tiempo, pero que pase lo que tenga que pasar. “Yo tengo claro que es una excelente persona y que sigo enamorada de él. No sé lo que nos va a deparar el tiempo, pero que pase lo que tenga que pasar. Es maravilloso. Y punto final”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta López (@martalopeztv)

Pero, al parecer, él sí lo tenía claro y así lo hizo saber a través de sus redes sociales. “Marta y yo hemos puesto un punto y final a la relación. Sois muchos los que estáis preguntando y, sobre todo, deseando que se arregle. A veces el arreglo de las cosas consiste en eso, en poner punto y final”, comenzó explicando. Y es que, tal y como él mismo relató, para él ahí es donde se demuestra la valentía: “Cuando no habiendo terceras personas y situaciones extremas uno es capaz de tomar decisiones difíciles… Y nosotros hemos sido valientes”. Comienza así una nueva etapa complicada para ambos, pero sin dejar de mostrarse el cariño que se sienten. “Nuestros caminos se separan para continuar… pero un día se unieron para poder decir que tuve la suerte de conocer a una mujer MARAVILLOSA en todos y cada uno de los sentidos… una mujer que me ha enseñado miles de cosas y de la cual solo tendré buenas palabras. He sido muy afortunado”, finalizó el policía el comunicado, dejando claro que, pese a todo, Marta había conseguido robarle el corazón.