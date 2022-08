El amor ha vuelto a dar un varapalo a Marta López. Pese a que parecía que la colaboradora estaba viviendo un momento cargado de felicidad junto al policía nacional Rubén Gaha, lo cierto es que ha sido ella misma quien ha confirmado su ruptura durante su intervención en Ya es verano.

Fue el pasado lunes, 15 de agosto, cuando Aurelio Manzano irrumpía en el actual programa de los fines de semana de Telecinco para desvelar la triste noticia. Algo que no gustaba especialmente a la ex de Alfonso Merlos, que aunque no quería decir nada públicamente, finalmente admitía que tenía mucha esperanza de que tan solo se trate de una crisis pasajera, y ambos puedan arreglar sus diferencias para retomar su romance cuanto antes. Lo cierto es que los dos hacen ya vidas por separado, y Marta prefiere hablar de “separación” física como tal, antes que de ruptura, sin guardar rencor alguno hacia el policía andaluz: “Yo tengo claro que es una excelente persona y que sigo enamorada de él (…) Me lo preguntan a diario y no os voy a mentir, es verdad que en estos momentos hay una separación, pero no sé lo que va a pasar, no quiero hablar de este tema por respeto, porque yo soy una persona pública pero él no lo es y no quiere serlo. No sé lo que nos va a deparar el tiempo, pero que pase lo que tenga que pasar. Es maravilloso. Y punto final”, zanjaba la exconcursante de Gran Hermano, sin querer confesar más detalles sobre qué les ha llevado a tomar esta drástica decisión, aunque con la mirada puesta en el futuro y en que todo se solucione para volver a entablar una historia de amor tan consolidada como la que tenían hasta ahora.

No cabe duda de que Marta guarda un gran cariño a Rubén que va más allá de la ruptura. Y no es para menos, ya que el policía era quien conseguía devolverle la ilusión en el amor después de haber sufrido desengaños de la mano de los que ya se han convertido en rostros bastante conocidos en el mundo televisivo. El último de ellos era Efrén Reyero, con quien López rompía a finales del pasado 2020 y haciendo caso omiso a todos aquellos que le dijeron que el que fuera tronista de Mujeres y hombres y viceversa tan solo estaba con ella para volver a acaparar el foco mediático. Pero, si hay una relación con la que consiguió estar en el candelero, fue en aquella que protagonizó con Alfonso Merlos. Todo parecía ir bien entre ellos hasta que, durante una conexión por videollamada en plena pandemia, aparecía tras él una misteriosa chica en bikini de la que, minutos más tarde, pudo saberse que era Alexia Rivas. Algo que Marta no esperaba para nada, habiendo estado en diversos platós para confirmar que seguía manteniendo una relación con el comunicador cuando la periodista se paseaba por su casa.