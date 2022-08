Rubén Gaha dice NO a una reconciliación con Marta López

Hace tan solo dos días, Marta López y Rubén Gaha se convirtieron en los protagonistas absolutos de la actualidad. En medio de los rumores sobre una posible crisis en su relación, la colaboradora de Telecinco se vio obligada a dar un paso al frente y contar la verdad. Muy afectada, la tertuliana relató en Ya es verano que su relación pendía de un hilo, después de un año lleno de felicidad y mucho amor.

Aunque en un principio la televisiva no quiso entrar en detalles, contando únicamente que su historia de amor estaba atravesando su crisis más profunda, días después quiso sincerarse con sus compañeros de Sálvame, dejando claro que no había ninguna posibilidad de reconciliación desvelando que, pese a haberse planteado pasar por el altar, un motivo de peso había truncado su romance: “Al final no nos entendíamos… Al final dejas a una persona queriéndole y sabes que esa persona te quiere a ti, pero ves que no se puede”. Tras sentenciar que reconducir la situación era imposible, Marta López ha dejado claro que esto es ya un punto y final.

Ahora, después de hacerse pública esta ruptura que ha pillado por sorpresa a los seguidores de la pareja, ha sido Rubén Gaha quien ha querido pronunciarse en sus redes sociales, explicando que la decisión tomada no se puede revocar. “Bueno, como bien sabéis, Marta y yo hemos puesto un punto y final a la relación. Sois muchos los que estáis preguntando y, sobre todo, deseando que se arregle. A veces el arreglo de las cosas consiste en eso, en poner punto y final”, ha comenzado explicando. Y es que, tal y como él mismo ha relatado, para él ahí es donde se demuestra la valentía: “Cuando no habiendo terceras personas y situaciones extremas uno es capaz de tomar decisiones difíciles… Y nosotros hemos sido valientes”.

Aunque todo apunta a que esta nueva etapa va a ser muy complicada para los dos, Rubén no ha querido perder la oportunidad de dedicarle unas bonitas palabras a la mujer que le ha robado el corazón durante 12 meses. “Nuestros caminos se separan para continuar… pero un día se unieron para poder decir que tuve la suerte de conocer a una mujer MARAVILLOSA en todos y cada uno de los sentidos… una mujer que me ha enseñado miles de cosas y de la cual solo tendré buenas palabras. He sido muy afortunado”, ha finalizado su mensaje, dejando claro que, pese a que su relación no haya salido como esperaba, no se arrepiente de haberle entregado todo su amor a la televisiva.

Fue a mediados de agosto del año pasado cuando salió a la luz que la tertuliana le había dado una nueva oportunidad al amor al ser fotografiada junto a un misterioso hombre en las playas de Huelva. Entre miradas, besos y mucha complicidad, Marta demostró haber encontrado de nuevo la ilusión y, pocos días después, fue la propia colaboradora quien confirmó su romance: “Es policía, tiene 32 años, está separado y tiene un hijo. Llevamos poco tiempo juntos y quiero ir despacio, no precipitarme”. Desde entonces, la televisiva no dudó en gritar a los cuatro vientos su amor. Hasta hoy, cuando ambos han decidido que tomar caminos por separado era la mejor opción.