Marta López posa con novio por primera vez en las redes sociales

Marta López, de nuevo enamorada. La colaboradora de televisión ha recuperado la ilusión junto a Rubén, un joven de 32 años. Ha sido él quien ha compartido su primera fotografía juntos a través de las redes sociales. En la instantánea en blanco y negro aparecen en una actitud cariñosa muy sonrientes. El nuevo amor de la tertuliana no atraviesa su mejor momento, pues acaba de perder a su padre. “La vida es maravillosa y otras tantas cruel… unas veces te da y otras te quita. Hace muy poco mi papá me dejó. Me arrebataron parte de mi vida, él lo era todo para mi, pero tuve la suerte de que alguien tan maravillosa como tú me acompañara y sobre todo me arropara”, ha escrito con pena.

Sin embargo, ha querido dedicar unas palabras a su chica, Marta López. “Gracias @martalopeztv por aparecer en mi vida en el momento oportuno, por ilusionarme por ayudarme a creer, por apostar y sobre todo por hacerme sentir. Por estar en estos momentos tan duros, pero por querer compartir todos los buenos que nos lleguen. Porque la vida es cuestión de arriesgar y sólo así uno podrá saber si se ha equivocado…y la verdad… es que yo acerté”, ha dicho con mucho sentimiento. Esto no ha sido todo, porque la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ ha querido contestar el mensaje que ha tenido una gran acogida en la Red.

“Nadie podrá llenar el vacío que ha dejado tú papi, gracias a ti por dejarme estar a tu lado en este momento tan duro, pero tienes que saber que quiero vivir todo lo que la vida nos traiga bueno o malo, pero a tu lado…. Te quiero”, ha respondido la televisiva. De esta manera, ambos han dejado claro que su amor va viento en popa y que si bien están en los buenos momentos, en los malos, también.

La colaboradora de programas no ha tenido mucha suerte en el amor, al menos hasta ahora. En el olvido ha quedado ya el duro episodio que tuvo que vivir en pleno confinamiento cuando se enteró en directo de la infidelidad de Alfonso Merlos con Alexia Rivas. Si bien estaba muy ilusionada con esa relación, no tardó mucho tiempo en llevarse el fiasco. Después, mantuvo un romance con Efrén Reyero-‘Mujeres Hombres y Viceversa’, pero la cosa no terminó del todo bien. El motivo de la ruptura no fue otro que las presuntas mentiras del que fue exconcursante de ‘La casa fuerte’. Sin embargo, ahora su corazón está de nuevo ocupado, aunque ella todavía noha compartido nada a través de sus redes sociales ¿Dará el paso pronto?