Hace justo un año que María Teresa Campos llevó a cabo uno de los movimientos más importante de los últimos años al mudarse a su nueva casa. Desde noviembre de 2021 reside en un lujoso ático perteneciente a una urbanización de Aravaca en la que también vive Terelu Campos. Toda una alegría para ella que definía ese inmueble como «el mejor sitio del mundo». Esto fue posible gracias a la venta antes de su anterior vivienda, su mítica mansión de Molino de La Hoz, en Las Rozas, a cambio de 2,5 millones de euros, después de mucho tiempo tratando de quitársela de encima

María Teresa ganó mucha calidad de vida con el cambio. Por ejemplo, puede disfrutar del aire libre sin tener que salir a la calle gracias a una imponente terraza de 140 metros cuadrados. Ella misma reconocía a los tres meses, en exclusiva para Look, su felicidad: «Estoy bien en mi casa, no me puedo quejar de nada». El hecho de tener a su hija en el mismo edificio le da tranquilidad. Además, para el día a día tiene a su mano derecha, Gustavo, quien ejerce como chófer pero que para la octogenaria periodista es como un hijo.

La vida de María Teresa Campos es rutinaria pero tiene algo claro y es que se niega a encerrarse en casa. Por eso, continúa realizando sus trámites. Ya no siente la presión por ser líder de un programa de televisión ya que permanece retirada-muy a su pesar- de la pequeña pantalla desde el año 2017. No olvida a sus amigas y su ocio lo comparte junto a Meli Camacho o Yusan Acha Frías, con las que hace planes como quedar para almorzar y jugar a las cartas.

Desde su nueva casa también ha asistido al ‘ascenso’ de Terelu Campos en Sálvame, consagrada ya como una de las presentadoras de cabecera junto a Adela González y Jorge Javier Vázquez. Eso es motivo de orgullo para una de las leyendas de la comunicación en nuestro país.

Bisabuela en medio de un cisma familiar

El último frente abierto al que ha tenido que hacer frente María Teresa Campos ha sido al sufrimiento de su hija Carmen tras asistir a las durísimas declaraciones de su nuera, Paola Olmedo, contra ella y contra la familia. Entre las lindezas de la pareja de su hijo, José María Almoguera, se encontraban las siguientes: «Mi suegra parece mayor por la forma de vestir. Tenía mogollón de papada, pero mogollón. Se ha hecho un cambio, pero no ha quedado bien, y no lo entiendo porque ya que te metes en quirófano… En las fotos se le nota mucho y es horroroso».

Paola atacó el estilo de vida de su suegra: «Me imagino que si ganas dinero así te acostumbras… Cuanta más mierda echen más se posicionan. Cobran por ello. Las Campos son muy altivas. Pero no tienen yate ni nada, a eso no llegan, si lo tuvieran les haría más la pelota (ríe). Pero también tuvo para la hija de Terelu Campos: «Alejandra Rubio es tontísima. Esa vende a cualquiera» o «El marido de Carmen Borrego tiene el cielo ganado, se ríe de lo que dice ella». Carmen Borrego tuvo que salir a dar explicaciones en Sálvame y la tensión le provocó un ataque de ansiedad.

Detrás de esta polémica familiar se esconde una buena nueva y es que el nieto de María Teresa Campos la va a hacer bisabuela. Sin lugar a dudas, una de las alegrías más grandes que puede tener una persona. Su reacción no se hizo esperar: «Cuando se iba a casar me llamó y me dijo: ‘Abuela, que me caso», y yo dije: ‘Ay, ¡qué alegría más grande que quería yo que me hicieran bisabuela!», y me dijo: «Abuela, yo solo he dicho que me voy a casar’, y al final me ha hecho bisabuela también», comentó.