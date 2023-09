La vida de Terelu Campos, en estos momentos, se podría definir como ‘una de cal y otra de arena’. Bien es sabido que no atraviesa su mejor momento personal después del fallecimiento de su madre, a quien estaba muy unida. Una pérdida que ha tambaleado por completo los cimientos de su estado anímico y de la que ahora se recupera con una muy buena noticia en el terreno profesional. Después de su salida de Telecinco tras el cierre de Sálvame, la periodista ha encontrado su plan B en TVE.

De esta forma, la hija de María Teresa Campos ha cambiado las inmediaciones de Mediaset por la corporación pública. Su trayectoria en la pequeña pantalla seguirá su curso, pero esta vez en otras manos. Y, sobre todo, con un debut cargado de sentimiento: el homenaje a su madre. Hace tiempo se comentó que las hermanas Campos estaba organizando una forma de reconocer el trabajo de la veterana presentadora, y ahora se ha podido saber que se realizará en TVE y que estará presentado por Terelu, que se suma a las filas de la cadena.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TERELU CAMPOS OFICIAL (@terelubcampos)

Una información de VerTele, que ha completado añadiendo que el proyecto había sido desechado por Telecinco, pero que había sido preparado con anterioridad al fallecimiento de la comunicadora por ambas hermanas. Lo que se desconocía hasta ahora es que sería Terelu la encargada de dar voz y presentar este sentido homenaje. La tertuliana ya conoce de sobra la cadena pública, pues fue parte de ella cuando trabajó en Pasa la vida, programa dirigido por la ya recordada María Teresa Campos. Sin embargo, no es el único vínculo que le une a TVE.

Terelu Campos en el funeral de su madre en Málaga / Gtres

Nueva colaboradora

El mismo digital ha confirmado que Terelu Campos pasará a ser parte del equipo de La plaza, una nueva apuesta que será conducida por Jordi González que tiene como objetivo informar de la actualidad y competir en la misma franja que Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega. Eso sí, VerTele ha informado que la colaboradora no podría debutar en el programa hasta que no se lance su docureality en Netflix, algo que podría ocurrir el próximo mes de octubre.

Terelu Campos en el ‘Deluxe’ / Telecinco

Este magacín, que se emitirá en directo de lunes a viernes, todavía no tiene fecha de estreno. No obstante, se espera que sea a finales del mes de septiembre, coincidiendo con el arranque de la nueva temporada televisiva. Una forma de competir por ser líder de las tardes con el resto de cadenas. Mientras Antena 3 ya ha dado el pistoletazo de salida con la nueva temporada de Y ahora Sonsoles, Telecinco lo hará el próximo 18 de septiembre con TardeAR. Los tiempos están cambiando en la televisión y los últimos movimientos así lo confirman. Hasta el momento, Terelu Campos no ha querido pronunciarse sobre este nuevo horizonte profesional que llega en uno de los momentos más complicados de su vida.