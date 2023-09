Terelu Campos responde a las críticas después del funeral de su madre

El fallecimiento de su madre ha dejado rota a Terelu Campos. Después de unos meses de máxima preocupación, la veterana presentadora fallecía a los 82 años, dejando un gran legado profesional y un dolor inmenso en el corazón de todo aquel que pasó por su vida. El pasado lunes, 11 de septiembre, la gente que la quería y apreciaba le dio un último adiós en la Parroquia de San Pablo de Málaga. Un día cargado de sentimiento que no estuvo exento de polémica, al menos para la primogénita de la comunicadora, que ahora se ha pronunciado para defenderse.

Visiblemente afectada, con la voz quebrada y demostrando no estar atravesando su mejor momento, Terelu ha reaparecido ante las cámaras y, para los micrófonos de Vamos a ver, ha pronunciado sus primeras palabras después de despedirse para siempre de uno de sus pilares fundamentales, su madre. «Dar las gracias a todos los ciudadanos que se han volcado con mi madre. Quiero agradecer a todas las personas que hicieron el esfuerzo de acercarse hasta la iglesia a de San Pablo y hacerlo de todo corazón, en nombre de toda mi familia, no solo mío», ha comenzado diciendo.

Terelu Campos en el funeral de su madre en Málaga / Gtres

A continuación, la tertuliana no ha dudado en explicar su comportamiento durante el funeral de María Teresa, un acto que reunió a centenares de personas y que fue emotivo y doloroso a partes iguales: «Yo soy una persona claustrofóbica y me aterroriza verme rodeada . Si a alguien no le ha parecido bien que me cuidara en la entrada, lo siento mucho». Una actitud con los medios de comunicación que fue muy criticada y que ha sido muy comentada, pero de la que no se arrepiente la hija mayor del clan Campos, que considera que actuó como le salió en ese momento debido a la situación complicada a la que se enfrenta. «Hay veces en la vida que cuando uno hace determinados comentarios y sabe de quien esta hablando debe hacerlo de otra manera, pero ella cada cual con su conciencia», ha zanjado.

Terelu Campos en el funeral de su madre en Málaga / Gtres

Más criticas en un momento complicado

Pero Terelu Campos no ha sido el único objetivo de las críticas. Mientras la familia está intentando llevar el duelo de la mejor forma posible, son muchos los que se han aventurado a comentar y señalar cada movimiento después del fallecimiento de la veterana presentadora. Si bien es cierto que la hermana de Carmen Borrego se ha visto en la obligación de explicar sus acciones, no ha sido la única. Su hija, Alejandra Rubio, también se ha sentido atacada por los comentarios recibidos después de retomar su trabajo tras la muerte de su abuela. Pero, al igual que su madre, la joven también ha dicho ‘basta’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALEJANDRA RUBIO. ALX (@alerubioc)

«No suelo meterme en nada y menos hacer caso a la gente vacía que solo busca su minutito en la televisión a costa de faltarle el respeto a los demás. Sí, estoy trabajando después de que mi abuela falleciera, exactamente igual que cualquier persona humana. He visto actores a los que se le ha muerto su madre subirse a un escenario, a gente que trabaja en un supermercado reincorporarse al día siguiente. Porque esto es la vida, mi duelo y mi dolor lo llevo yo como buenamente puedo, no como vosotros queréis que lo haga», ha sentenciado.