Desde que Jessica Bueno se convirtiera en concursante oficial de la octava edición de Gran Hermano VIP, mucho se ha hablado sobre su complicidad y/o relación especial con otro participante del reality: José Luis, conocido como Luitingo. Más aún, después de conocerse que el cantante, que ya fue expulsado por la audiencia, hace varias semanas, de la casa más famosa de la televisión en nuestro país; podría regresar de nuevo al concurso a consecuencia de la mítica repesca del formato, que se celebrará, el próximo jueves. Luitingo, cabe recordar, confesó sentir algo más que un sentimiento de amistad por Jessica a su salida de Guadalix de la Sierra. «Me encanta estar con Jessica», dijo.

Y lo cierto es que sí. Su vuelta a la casa es, precisamente y digno de mención aquí, lo que más ha implorado la ex de Kiko Rivera, en los últimos días, en el confesionario. «Han pasado tantas cosas, la casa se ha quedado tan vacía de golpe (…) Necesito encontrar una motivación, algo que me haga estar feliz aquí adentro. A mí personas como Luís me hacían tanto bien (…) Él alegraba esta casa, a todos, era tan alegre. Tenía un desparpajo que te tenía entretenido, era muy cariñoso, muy de casa. Si hacéis repesca creo que quien debería entrar es él, se notaria muchísimo que está aquí. El publico no se arrepentiría de votar para que él entrase, nos alegaría mucho a todos, y a mí sobre todo», han sido sus palabras.

Jessica Bueno en ‘Gran Hermano VIP 8’ / Telecinco

Unas que a juzgar por su última publicación en redes, no habrían gustado en absoluto a su actual pareja sentimental, Pablo Marqués. El modelo y empresario, que tuvo una relación con Lara Dibildos, ha roto de nuevo su silencio sobre la actitud de Jessica en Gran Hermano VIP a través de su perfil de Instagram, donde reúne a cerca de veinticinco mil seguidores. Lo ha hecho con una imagen de sí mismo que ha acompañado de un enigmático mensaje que ha hecho saltar todas las alarmas sobre una posible ruptura de la pareja. «Hoy las promesas se han con los dedos cruzados. Los compromisos duran lo que una copa de vino. Y los principios se diluyen mezclados con excusas poco creíbles que suavizan la conciencia», comienza el texto. «Llámalo ser fiel a uno mismo o egocentrismo envuelto con falta de resiliencia en general. Lo queremos todo, pero no estamos dispuestos a sacrificar nada», continúa.

Jessica Bueno y Pablo Marqués se conocieron el pasado mes de marzo, poco después de la sonada ruptura de la ex concursante de Supervivientes con el padre de dos de sus tres hijos, Jota Peleteiro. Y lo cierto es que desde entonces, Jessica ha hablado en contadas ocasiones de su pareja. Al principio, ambos llevaron la relación en la más absoluta discreción aunque, poco a poco, empezaron a compartir con sus seguidores en la red, lo que hacían juntos. «Quiero llevarlo para mí, como algo nuestro, porque luego si pasa algo tienes que estar dando explicaciones. Ha tenido mucha paciencia conmigo, me ha hablado mucho tiempo como un amigo, es súper importante conectar con alguien y que respete tus tiempos», ha comentado la modelo durante su estancia en el reality show, a este respecto.

Pablo Marqués en una stories de Instagram / Instagram

Jessica Bueno habla como nunca de la infidelidad que sufrió

Durante su estancia en Gran Hermano VIP 8, Jessica Bueno se ha abierto y, además de hablar sobre Pablo, ha dado detalles inéditos sobre la infidelidad que sufrió por parte de Jota Peleteiro. «A mí me estuvieron acosando, me mandaban fotos con mi ropa interior, con mi pijama. Todo se ha sabido por parte de la persona que ha estado con él, no por mí, y encima él me machacaba a mí. Ella me mandó todas las capturas de pantalla», ha confesado Jessica. «Estuve como dos o tres semanas que no paraba de recibir cosas. Yo estaba asustada y encima yo tan tonta de que me amenazaban de que iban a contar todo en la tele y yo sufría por él», añade.