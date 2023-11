Jessica Bueno da inesperados detalles sobre la infidelidad que sufrió

La relación entre Jessica Bueno y Jota Peleteiro no fue tan idílica como en un principio nos quisieron hacer creer sus protagonistas, al menos por parte de él. Y es que después de una dura separación, a través de la cuál estalló la guerra de manera pública entre la pareja, la modelo se ha abierto en las últimas horas a sus compañeros de Gran Hermano VIP para contarles más detalles sobre la ruptura con su exmarido. «A mí me estuvieron acosando, me mandaban fotos con mi ropa interior», comenzaba relatando la modelo.

Todo surgía a través de las preguntas de José Antonio Avilés, el cual explicaba que había una parte de la separación de la pareja, que estuvo junta durante una década, que todavía no se había contado. Y a pesar de que Jessica destacaba hace solo unas semanas que no estaba preparada para contar lo que había ocurrido, sí que quiso dejar claro que se había sentido «un poco humillada» por la falta de lealtad de Jota Peleteiro. Cabe recordar que la sevillana pasó por una depresión tras la ruptura, que la llevó a estar «dos meses en la cama» y que se agravó cuando le empezaron a advertir de que su marido le había sido infiel.

Jessica Bueno junto a Jota Peleteiro / Gtres

«A mí me estuvieron acosando, me mandaban fotos con mi ropa interior, con mi pijama. Todo se ha sabido por parte de la persona que ha estado con él, no por mí, y encima él me machacaba a mí. Ella me mandó todas las capturas de pantalla», confesaba Jessica. Un acto de venganza de la que había sido la amante de Jota al enterarse de que ella no era la única mujer en su vida. «Ella se entera de que, igual que ella, hay más gente y se mosquea. Porque, además, él en un momento determinado, le dice: ‘Hasta aquí, que yo tengo una familia’», indicaba Avilés. Sin embargo, la publicación de la joven con una imagen junto a Jota en sus redes sociales fue lo que destapó de manera pública la infidelidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jessica Bueno Alvarez (@jessica_bueno)

Según Jessica Bueno, en el momento que ella se fue de la casa que ambos compartían en Vizcaya, «al día siguiente ya había otra persona» durmiendo en su cama. Asegurando que todo ello le daba mucha pena, llegó a reconocer que la infidelidad le había afectado tanto porque ella «ponía la mano en el fuego» por él: «Pensaba que era imposible después de todo y de tantos años». «Estuve como dos o tres semanas que no paraba de recibir cosas. Yo estaba asustada y encima yo tan tonta de que me amenazaban de que iban a contar todo en la tele y yo sufría por él», aclaraba Jessica dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

Señalando que su deseo era mantener una relación buena y cordial con Jota, poco después la ex mujer del deportista se arrepentía de sus palabras. «No debería haber mencionado nada, me vienen esos recuerdos. Se me ha juntado todo pensando mucho en todo», explicaba en el confesionario antes de romper a llorar en su cama cuando todos dormían.

Jessica Bueno junto a su actual pareja, Pablo Marqués / Gtres

Tras ver estas imágenes, la periodista Belén Ro quiso dar su versión el en debate del programa: «Jessica lo pasó muy mal, estaba enamoradísima, lo dejó todo y se fue a vivir con él. Fue la última en enterarse de las infidelidades de él, le defendía y lo pasaba mal por él. Él se ha portado con Jessica absolutamente mal, ella le sigue defendiendo, nunca ha hablado de sus parejas y todavía quiere tener una buena relación con él».