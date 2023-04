Si bien era hace escasas horas cuando Jessica Bueno y Kiko Rivera se reencontraban en el aeropuerto de Sevilla para que así la modelo pudiera recoger a su hijo mayor después de que éste pasara la Semana Santa con su padre, ha sido ahora cuando Jota Peleteiro ha hecho uso de sus redes sociales para dar la estocada definitiva a la que fuera su compañera de vida. Y es que, ha sido durante esta misma noche cuando el ex jugador de fútbol ha demostrado a sus casi 67 mil seguidores en Instagram que su corazón está nuevamente ocupado por otra mujer que nada tiene que ver con la sevillana.

Con una imagen frente a un espejo, el deportista ha hecho pública su nueva relación sentimental con una chica de Bilbao llamada Miriam Gurutze, la cual habría conquistado su corazón tan solo unos meses después de su divorcio de Jessica: «Y solo mírame con esos ojitos lindos, que con eso yo estoy bien…», escribía el gallego, haciendo así referencia a una de las últimas y románticas canciones de Bad Bunny. Sin embargo, ha preferido que no sean muchas las personas que opinen sobre este incipiente noviazgo, motivo por el que el propio Jota ha optado por limitar los comentarios en el post para así evitar que algunos fans de su ex mujer llenen su tablón de comentarios negativos, sobre todo teniendo en cuenta que ha encontrado el amor nuevamente en cuestión de medio año después de haber permanecido al lado de Jessica durante nueve años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jota Peleteiro (@kingjota23)

Pero las muestras de matrimonio de la pareja no han quedado ahí, y unos minutos más tarde Peleteiro reposteaba una storie en la que aparece mirando a cámara directamente mientras Miriam le fotografiaba. Unas circunstancias en las que, a juzgar por la instantánea publicada, todo apunta a que estaban dispuestos a iniciar una cena en algún restaurante de la capital vizcaína. Una manera de pregonar a los cuatro vientos el amor que sienten el uno por el otro sin que puedan llegar a afectarles los comentarios que puedan girar en torno a ellos de cara a los próximos días.

¿Quién es Miriam Gurutze, la novia de Jota Peleteiro?

Pero, ¿quién es la misteriosa mujer que ha conseguido que Jota Peleteiro vuelva a creer en el amor? Aunque no ha sido hasta ahora cuando ambos han oficializado su romance, el nombre de Miriam ya sonaba con fuerza desde hace meses, no habiendo tenido reparo en ningún momento Gurutze a la hora de apoyar públicamente a su chico en su particular guerra con su ex a través de claras indirectas hacia la madre de los hijos de éste.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miriam Gurutze (@bichobolas)

Aunque en un primer momento quiso privatizar sus redes sociales para así no estar situada en el ojo del huracán en medio de la polémica generada por el ex futbolista, finalmente la joven bilbaína ha seguido haciendo de estas su escaparate más personal, mostrando algunos de sus planes y viajes a sus más de 16 mil seguidores y demostrando que su faceta como creadora de contenido no ha hecho más que empezar, y su éxito está asegurado.