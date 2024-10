La opinión de Naiara OT sobre Isabel Pantoja que molestará a Kiko Rivera y a Isa: "Es muy madre"

«No puedo estar más feliz, más contenta y más todo». Con estas palabras, Naiara Moreno, ganadora de la última edición de Operación Triunfo, anunció a sus seguidores de Instagram que cantaría junto a Isabel Pantoja en el escenario del Wizink Center. La tonadillera ofreció un concierto en la capital el sábado 13 de abril y, para sorpresa de muchos, quiso contar con la presencia de la joven artista. Ambas protagonizaron un espectáculo que no tardó en viralizarse en la red, ya que interpretaron la canción de Garlochí con un baile que fue repetido por muchos usuarios en el universo 2.0.

Han pasado seis meses desde ese épico momento y Naiara ha querido pronunciarse sobre su experiencia cantando junto a Isabel Pantoja, para la cual solo tiene buenas palabras. «Fue un sueño y algo que nunca me hubiera imaginado», comenzaba a decir frente a los micrófonos de Gtres durante Los 40 Music Awards. «Para mí es una cantante referente. La llevo escuchando desde muy pequeña. El poder compartir con ella un momento tan especial, como es la música, fue único, la verdad», añadió.

Naiara en Los 40 Music Awards. (Foto: Gtres)

Aprovechando su intervención, los reporteros quisieron preguntarle por las manías que supuestamente tiene Isabel Pantoja en sus conciertos. Un asunto del que Naiara ha asegurado «no tener ni idea»: «Yo no lo percibí así para nada. Tampoco estuve muchísimo rato con ella. Solo la canción que compartimos», comentaba. Por otro lado, haciendo especial hincapié en lo bien que se sintió junto a ella, la ex concursante de Operación Triunfo destacaba que «fue muy acogedora» en todo momento. Tanto es así, que se ha atrevido a decir que se comportó como una madre. Unas palabras que tal vez no sienten del todo bien a Kiko Rivera y su hermana, Isa, ya que, a día de hoy, ninguno de los dos mantiene ningún tipo de contacto con la artista.

Por otro lado, la de Zaragoza ha contado que fue la propia Isabel la que se puso en contacto con ella para contar con su presencia en el concierto de Madrid. “Yo decía ‘que me pinchen porque este es mentira’”, reconocía entre risas.

No es la primera vez que Naiaria se ha deshecho en halagos hacia la tonadillera. Después de su actuación conjunta, también utilizó las redes sociales para mostrarse muy agradecida por la colaboración. «El día que viví ayer no lo olvidaré nunca. De nuevo, gracias a @isabel_pantoja_martin y a todo tu equipo. Fue mágico», escribió por aquel entonces. Por su parte, la intérprete de Marinero de luces tan solo compartió el momento en el que bailó la canción de Garlochí junto a su sobrina y Naiara, pero esta última, una vez más reflejó en sus comentarios su eterno agradecimiento: «Qué emocionante. Vaya noche. No tengo palabras para agradeceros todo», repetía.