Dulce Delapiedra ha sido la última en sentarse en el plató de ¡De viernes! para hablar sobre los escándalos de Cantora, y más concretamente sobre la etapa que Isa Pantoja pasó en la finca cuando era niña y posteriormente adolescente. La niñera ha relatado un sinfín de malos gestos hacia la hija de Isabel Pantoja, pero también puso fin a los rumores de un posible affaire entre ella y Julián Muñoz, el por entonces novio de Isabel Pantoja, que durante mucho tiempo han sido punto de interés en la crónica social de nuestro país. Pues este podría ser el motivo del distanciamiento definitivo entre la niñera e Isabel Pantoja.

En su entrevista póstuma concedida en exclusiva al mismo programa, el que fuera alcalde de Marbella habló sin tapujos sobre su relación con Dulce Delapiedra, si bien sus declaraciones no han visto la luz hasta ahora aprovechando la visita de la protagonista al espacio de Telecinco. «Nunca me tiré a Dulce, escarceos y toqueteos sí que los hubo, y muchos. Nunca jamás me acosté con ella pero sí que hubo toqueteos por dentro y por fuera, hasta el punto de llegar al orgasmo. Si ella no hubiera querido guerra me hubiera dado una hostia, hubiera llamado a su jefa, pero no lo hizo. A mí no me denunció nunca», fueron sus palabras. Unas que Dulce ha negado rotunda.

La niñera ha desmentido estas informaciones y ha acusado al ex de Isabel Pantoja de haberla acosado durante el tiempo que ambos coincidieron en Cantora. Además, la natural de Barcelona ha asegurado que el motivo por el que ella se marchó de la finca y cortó su relación con la intérprete de Marinero de luces no tiene nada que ver con Julián Muñoz. «Lo que hubo fue un acoso tremendo, yo tenía que esconderme, y al no ceder a sus peticiones él usaba su poder. Yo, para evitarle a Isabel Pantoja dolor y la repercusión del acoso de su novio, le dije que sí, que había pasado algo entre nosotros, pero no fue verdad, lo hice para protegerla de él», relata. «A mí no me echan de la casa de Marbella ni yo me arrodillo delante de Isabel como Pepi ha contado, yo me fui porque yo quise, a mí nunca me gustó ir a esa ciudad», ha añadido.

Dulce comenzó a trabajar con Isabel Pantoja cuando el primogénito de la cantante, Kiko Rivera, era solo un niño, convirtiéndose en una figura casi maternal para él y, más tarde, también para Isa Pantoja. Durante años, fue una persona de confianza en la casa de la tonadillera, encargándose no solo del cuidado de los pequeños, sino también ayudando en la gestión de la vida cotidiana de la familia y trayectoria profesional de Isabel Pantoja. Sin embargo, la relación estrecha entre ambas mujeres se fracturó con el tiempo, llegando incluso a enfrentamientos públicos. Aunque el motivo principal del distanciamiento no ha trascendido, sí que es cierto que parece estar relacionado con diferencias personales y profesionales, así como con disputas familiares.

Desde que el distanciamiento entre Isabel Pantoja y Dulce se hizo evidente a ojos de la crónica social de nuestro país, la artista ha acusado a quien fuera su persona de confianza de traicionar ésta misma, mientras que Dulce, por su parte, ha defendido su papel en la familia y ha criticado el comportamiento de Isabel, especialmente en lo relacionado con el trato hacia Isa Pantoja. En su entrevista en ¡De Viernes!, uno de los episodios que la niñera abordó fue el polémico en el que el hermano de Isa Pantoja la roció con el agua de una manguera. «Se muestra tan orgulloso como siempre y, en vez de protegerla, la remata (porque sucedió el mismo día que el corte de pelo). Yo protejo a mi hermana, si la quiero, pero él ha demostrado, hace tiempo, que no la quiere», ha dicho.