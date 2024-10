La frase más dura que Isa Pantoja tuvo que escuchar en boca de su madre: "Vete a tu país"

Isa Pantoja ha culminado su catarsis más personal, dura y necesaria. Con su desgarrador alegato se ha liberado después de años en silencio, frenando unos sentimientos complejos y la necesidad de ser escuchada. Durante el par de intervenciones que ha hecho en los últimos días ha dejado clara la ausencia de cariño que ha sentido por parte de su familia durante toda su vida, contada en episodios a cual más humillantes para ella.

Malas contestaciones, vejaciones y momentos sonrojantes que han marcado de por vida a Isa y que ahora empiezan a salir a la luz. ¿Era realmente una niña querida? ¿Se arrepintió Isabel Pantoja de su adopción? Son preguntas que habría que formularle directamente a ella. Si bien la tonadillera se ha mostrado inmutable a la entrevista de su hija y nunca respondería a estas cuestiones tan delicadas, la sucesión de acontecimientos parecen estar dando la razón a Isa Pantoja.

Isa siempre se ha sentido en segundo plano a ojos de su madre respecto a su hermano: «Creo que el tema de mi adopción no se trató de manera normal y nunca me sentí tan integrada como mi hermano… puede que eso es lo que me hace no superarlo», confesó. Sin embargo, hubo un día en el que todo llegó demasiado lejos.

Antonio Rossi desveló en Vamos a ver que Agustín Pantoja y otros familiares estuvieron en contra del proceso de adopción. Hubo una discusión muy fuerte y llegaron a considerar «que se habían comido el marrón». Sin embargo, hay un episodio muy duro que hasta ahora no se había contado y que el periodista desveló ante la mirada perdida de la hija de la tonadillera.

«Tu madre pagó contigo su cabreo por ‘La Herencia Envenenada’. De hecho, se utilizó varias veces la palabra «put…» y os dijo que os tendríais que quitar el apellido y a ti -Isa- que te fueras a tu país». La respuesta en plató de la afectada era de rehuir la realidad por el daño que le generaba: «Son cosas que no me aportan nada. Hay episodios de los que no estoy preparada para hablar». Con el paso de los minutos, Isa Pantoja empezó a sudar y a no encontrarse bien: «Sé que me tienes que decir estas cosas, pero me estoy poniendo muy mal. Además estoy mala y me estoy encontrando fatal, me sudan las manos».

Isa Pantoja y el episodio de la manguera

Las palabras de Isa Pantoja estos últimos días destilan un dolor que ella misma se ha reprimido durante años. Especialmente humillante fue recordar uno de los peores momentos de su vida. Su hermano Kiko Rivera le obligó, el 3 de julio de 2002, cuando ella tenía 16 años, a ir al ginecólogo para saber si había perdido o no la virginidad. Y no solo eso, sino que junto a otro familiar le dieron un manguerazo «para purificarla». Un capítulo que rompe en pedazos a Isa con solo recordarlo: »No quiero hablar del tema. No lo voy a hacer, para mí es un tema súper doloroso (…) Son episodios que me pasan a cámara lenta y no me siento preparada para reproducir esas cosas», se quejó.