Jessica Bueno lanza un sorprendente mensaje antes de despedir el año con Luitingo

La relación de Jessica Bueno y Luitingo está tan asentada que se han propuesto despedir 2023 con una gran fiesta en la que reunirán a sus familiares y amigos más cercanos. La pareja se enamoró en la famosa casa de Gran Hermano VIP, por eso se han visto obligados a dar una serie de explicaciones cuando ha acabado el concurso. Jessica participó en el programa presentado por Marta Flich estando enamorada de Pablo Marqués, pero se dio cuenta de que sus sentimientos hacia Luitingo eran todavía más fuertes.

Jessica Bueno ha aprovechado las últimas horas del año para lanzar un enigmático mensaje a través de su cuenta de Instagram. «Es una verdadera fortuna quien ha entendido eso de tiempo al tiempo, todo a su momento. Sin forzar y fluyendo», ha escrito junto a una fotografía en la que aparece radiante, vestida con un traje blanco.

La modelo quiere vivir su historia con Luitingo sin ningún tipo de presión, pero reconoce que está en un buen momento y que mira al futuro con optimismo. Recientemente ha participado en el programa ¡De Viernes! y ha admitido que su compañero de GH VIP le ha robado el corazón, por eso poco a poco le va introduciendo en su entorno. «Estoy enamorada de Luis», reconoció abiertamente delante de Santi Acosta y Beatriz Archidona.

El otro mensaje de Jessica Bueno

Jessica Bueno ha escrito unas palabras para despedir 2023 que demuestran cual será su única norma durante su relación con Luitingo. Es consciente de que está en el foco mediático y sus pasos se estudiarán al detalle, pero no tiene ninguna intención de actuar en contra de su voluntad. Ya está acostumbrada a que el público comente su camino, de hecho su primera relación conocida fue con el mediático Kiko Rivera.

Jessica Bueno y Luitingo / GTRES

La exconcursante de GH VIP ha aprovechado que muchos medios están pendiente de ella para hacerse eco de una reflexión muy curiosa. «Ha sido un año de crecimiento personal, de aprendizaje, de superación, de combatir miedos, inseguridades y decepciones. Ha sido un año difícil en el que la vida no me lo ha puesto nada fácil, en el que he sufrido más de la cuenta, en el que he tenido momentos malos», comienza el texto que ha compartido.

Bueno ha hecho un análisis de 2023 y ha llegado a una conclusión: «También ha sido un año en el que he aprendido a dar importancia a las cosas y a las personas que merecen tener esa importancia . Un año en el que me he priorizado, en el que me he valorado, en el que he dado lo mejor de mí, en el que he reído mucho y en el que he sido mejor personas de la que ya era».

Jessica Bueno se niega a responder a su exnovio

Cuando Jessica Bueno entró a Gran Hermano VIP estaba con Pablo Márques, quien actualmente ha desvelado que vuelve a estar ilusionado. Pablo anunció que había roto con Jessica tras descubrir qué había detrás de su conexión con Luitingo.

Jessica Bueno y Pablo Marques en la Feria de Sevilla/ GTRES

Los concursantes de GH VIP negaron que entre ellos hubiera algo más que una amistad, pero no tuvieron más remedio que terminar reconociendo lo que estaba pasando. Bueno prefiere mantenerse al margen de la polémica y esa es la razón por la que no ha dado respuesta a Pablo. Prefiere no comentar que le parece qué ya haya encontrado a alguien con quien compartir su vida.

Sin embargo, la modelo sí ha querido contar cómo ha sido su año. «2023 ha tenido de todo, ha sido una montaña rusa emocional en la que he perdido el vértigo a volar con mis alas, y de este año me quedo con lo mejor, conmigo».