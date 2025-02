María José Suárez ha roto una lanza a favor de Iker Casillas. A pesar de que el que fuera portero del Real Madrid siempre ha intentado llevar con discreción todo lo relacionado con su intimidad, no deja de acaparar titulares vinculados con su vida amorosa. Semanas atrás se rumoreó que mantenía una relación con la modelo tras ser sorprendidos disfrutando juntos de la noche madrileña. Sin embargo, ambas partes lo negaron. Después, Casillas fue fotografiado con Claudia Bavel en Barcelona. Tras publicarse este reportaje, Bavel dio una entrevista en televisión hablando del ex de Sara Carbonero.



El apoyo de María José Suárez

La que fuera Miss España en 1996 ha sido vista en Madrid y no ha dudado en responder a las preguntas de los reporteros relacionadas con este tema. «El respeto es lo mínimo que tienen que tener las personas. Lo que me parece desmesurado es darle cabida a este tipo de personas que van a contar intimidades y, sobre todo de gente que no vende su vida, como es el caso de Iker», ha dicho. Con esta declaración, María José Suárez ha mostrado todo su apoyo al ex futbolista.

María José Suárez en un evento. (Foto: Gtres)

Claudia Bavel en televisión

Claudia Bavel se convirtió en la protagonista de ¡De Viernes! el pasado fin de semana. Fue durante esta intervención televisiva, donde Bavel reveló detalles personales de su vínculo con Iker Casillas.

La modelo aseguró que hasta hace escasos días el deportista la trataba como su pareja y así la presentó a compañeros de profesión como Figo o Michel Salgado. «Conocí a Iker a través de las redes sociales, interactuamos con likes y al final empezamos a hablar por chat privado», dijo.



El comunicado de Iker Casillas

Lejos de mantenerse en un discreto segundo plano, Iker Casillas ha dado un paso al frente y se ha pronunciado a través de un comunicado que ha publicado en sus redes sociales. Se trata de una misiva que ha compartido tras la aparición de la creadora de contenido para adultos en Telecinco.

Iker Casillas durante un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

«Es difícil aceptar que, sin ningún tipo de consideración, determinadas personas acudan a programas para hablar de mí, o de mi entorno. Se difunden vídeos de mal gusto y cualquiera, sin ningún conocimiento de causa, se siente con derecho a lanzar comentarios, especulaciones y opiniones de cualquier tipo sobre mi vida personal, con un menosprecio absoluto, atentando contra mi intimidad y mi honor. No todo vale para ganar audiencia, no todo vale para obtener un lucro fácil o una fama tan efímera como inmerecida a mi costa; a costa de alguien cuya notoriedad se debe únicamente a muchos años de trabajo y constancia, más cuando reitero, he intentado por todos los medios proteger mi intimidad», rezaba la misiva.

Claudia Bavel en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Fue la revista Diez Minutos la que publicó las fotografías de Iker Casillas y Claudia Bavel en la Ciudad Condal. Lugar al que se desplazó Iker para participar en un evento en Vilanova i la Geltrú. Sin embargo, su cita con la modelo, con la que compartió una discreta velada en un hotel, ha sido de lo más comentado en la crónica social de nuestro país.