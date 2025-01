Feliciano López, señalado por María José Suárez por sus infidelidades mientras estuvieron juntos

María José Suárez ha dado un paso al frente y se ha sincerado en una entrevista sobre su historial amoroso. «El amor de mi vida es mi hijo, indudablemente. Pero he tenido parejas con las que he sufrido cuando lo hemos dejado, porque pensaba que era para toda la vida», ha comenzado diciendo.

Ha sido entonces cuando ha mencionado a su ex, Feliciano López. «Fue una ruptura muy traumática. Estábamos muy enamorados. No funcionó, porque él tenía 24 años y yo 30. Duramos cinco años, sabíamos que las cosas no iban bien, pero no sabíamos poner punto final a la relación», ha confesado.

Maria Jose Suarez en un evento. (Foto: Gtres)

«Los dos estábamos muy enganchados. Fue la peor ruptura que he vivido», ha asegurado la que fuera Miss España en 1996. Asimismo, María José ha revelado que Feliciano le fue infiel. «¡Normal! ¡Tenía 24 años!», ha dicho. La maniquí ha indicado también que la infidelidad «es el principio del fin». «Por mucho que quieras perdonarlo, es un tema que va haciendo mella y no creo en una relación donde haya habido una mentira. Perdonar es poner un parche que a la larga da la cara», ha añadido en Diez Minutos.

Feliciano López y María José Suárez en Tarragona. (Foto: Gtres)

Su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi

Además, también se ha pronunciado sobre su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, con quien rompió el pasado mes de junio. «Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y con la misma naturalidad que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. Como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años que han sido muchos», dijo María José en un comunicado publicado en su perfil de Instagram.

María José Suárez en los premios Woman 2024. (Foto: Gtres)

«Fueron tres años y es verdad que Álvaro me había buscado muchas veces- Estábamos muy bien. Acabábamos de llegar de Palma de Mallorca de pasar un fin de semana. Él decía que era la mujer de su vida. Tres días más tarde se produce el encuentro con Valeri (hace referencia a la amante del jinete)», ha comentado sobre su historia de amor fallida con Escassi. «Ahora ya no le tengo ningún rencor. Hace seis meses estaba enfadadísima por cómo actuó después y cómo quiso justificar lo que había hecho. No le importó decir cosas que no eran verdad como lo de la relación abierta. Me molesto el daño gratuito. Hoy con el corazón en la mano te confieso que no le guardo rencor. Si me lo cruzo, sí le saludaría», ha añadido, al mismo tiempo que ha revelado que cuando empezó con él nunca pensó que iba a ser «para toda la vida».